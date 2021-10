Der nächste Kanzler : Wie Olaf Scholz aus Gegnern Freunde macht

Am Mittwochmorgen trifft Olaf Scholz die Bundeskanzlerin. Er fährt am Kanzleramt vor. Das Gebäude war 16 Jahre lang Angela Merkels Regierungszentrale. Der Mann, der es betritt, ist nicht nur ihr dritter Finanzminister, sondern höchstwahrscheinlich auch der Nachmieter. Merkel führt noch das Amt, dieser Tage fliegt sie rund um die Welt zu Arbeits- und Abschiedstreffen.

Auch über dem kurzen Treffen mit Scholz liegt schon ein Hauch von Machtwechsel. Die beiden Politiker bereiten routiniert die Kabinettssitzung vor. Scholz hatte zuvor mit den SPD-Ministern gefrühstückt, Merkel mit den Unionsministern gesprochen. Alltag in der auslaufenden Koalition. Nächste Woche fahren sie gemeinsam zum G-20-Gipfel nach Rom, noch einmal ist sie dort die Weltkanzlerin. Die beiden haben, wie man hört, ein sehr gutes Verhältnis. Daran haben die spärlichen Wahlkampfauftritte Merkels nichts geändert. Es schien ihr unangenehm, etwas Abträgliches über den SPD-Politiker zu sagen.

Scholz seinerseits hat erst als Arbeitsminister und dann als Finanzminister aus nächster Nähe beobachten und studieren können, wie Merkel arbeitet. Selten hat sich ein Politiker gründlicher auf das Amt des Bundeskanzlers vorbereiten können als der in Osnabrück geborene Hanseat. Scholz hatte sein Ministerium zum Vizekanzleramt ausgebaut. Das Haus bietet mit seinen Einsichten und Kompetenzen über alle Ressorts hinweg ohnehin eine Machtfülle, die unter den Ministerien ihresgleichen sucht.

Als Außenminister, so hatte Scholz erkannt, könnte man vielleicht beliebter werden. Aber als Finanzminister hat man den Überblick über alle Regierungsprojekte – und ein Vetorecht. Scholz hat es genutzt, etwa gegen die Verteidigungsministerin. Hinzu kommt: In Europa ist der deutsche Finanzminister einer der zehn wichtigsten Politiker. Das wusste man spätestens, seit Scholz in der Corona-Krise grünes Licht für Hunderte Milliarden Euro an Aufbauhilfen gab. Natürlich im Einvernehmen mit der Kanzlerin.

Rückschläge pflastern seinen Weg

Der Kanzlerkandidat hat dieser Tage selbst eine kleine Abschiedstour unternommen, zwei Tage nach Washington zur Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds. Es war eine gute Gelegenheit zu demonstrieren, in welcher internationalen Liga er längst spielt, fließendes Englisch inklusive. Es sei, berichten Teilnehmer, eine sehr entspannte Reise gewesen, Scholz humorvoll und beredt. Das passt nicht ganz zu früheren Schilderungen, die den SPD-Politiker als eher drögen Mann beschrieben. Dazu die Zuschreibung, er sei eine Art Sprechautomat, eben der „Scholzomat“. Das stammt aus der Zeit, als er die Agenda-Politik von Gerhard Schröder zu verteidigen hatte und ihm wohl irgendwann die Formulierungsvarianten ausgegangen sind.

Scholz war damals und lange danach in der SPD einer der unbeliebtesten Politiker überhaupt, im Herbst 2003 erhielt er als Generalsekretär auf dem Bremer Parteitag 52,58 Prozent der Stimmen, das nahezu schlechtestmögliche Ergebnis. Andere hätten hingeworfen, Scholz nahm die Wahl an. Er war der Blitzableiter; Schröder, der Hartz-IV-Kanzler, bekam knapp 81 Prozent als Parteivorsitzender. Es war Scholz’ bitterste, aber keineswegs die letzte Niederlage. Man kann sagen: Rückschläge pflastern seinen Weg.