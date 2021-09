Sozialdemokraten im Aufwind : Wie erklärt sich der Erfolg der SPD?

Ein Witz, der in den vergangenen Monaten oft erzählt wurde, ging so: Bundeskanzler Olaf Scholz.

Da wurde gelacht. Lange her. Eigentlich erst ein paar Wochen, aber die sind wie ein neues Leben für die SPD. Plötzlich lacht keiner mehr. Alle paar Tage kommt eine neue Umfrage, in der die SPD vor der Union liegt. 23 zu 21 am Dienstag, 25 zu 21 am Donnerstag, 25 zu 22 am Freitag. Und dann noch die Kanzlerfrage.

Die Deutschen sagen, sie hätten lieber einen Bundeskanzler Olaf Scholz als einen Kanzler Armin Laschet oder eine Kanzlerin Annalena Baerbock. Scholz tut so, als wäre das keine große Sache. Wenn überhaupt, lächelt er verschmitzt. Das berühmte „schlumpfige Grinsen“. Den Ausdruck hat ihm Markus Söder spendiert, und weil er so genial ist, funktioniert er wie ein Logo. Wer Scholz sieht, sieht das Grinsen. Von Merkel hat Scholz sich die Raute geklaut wie eine Trophäe, und er hat dabei schlumpfig gegrinst. Kam gut an. Die SPD schaut ihm zu und staunt. Das ist nicht irgendein Scholz, sondern ihrer. Die Partei ist wieder wer.

Kummer gewohnt

Und mit ihr vierhunderttausend Mitglieder. Die sind allerdings vor allem Kummer gewohnt. Wenn sie sich in den vergangenen Jahren doch mal trauten, an den Sieg bei einer Bundestagswahl zu glauben, kam der Kummer umso schlimmer zurück. So war das beim Schulz-­ Hype. Hoch geflogen, tief gefallen. Dann lieber gleich am Boden bleiben. Aber jetzt, mit Scholz, hebt ja der Boden ab. So kommt es vielen vor. Die Partei versucht zu verstehen, was gerade mit ihr geschieht.

Ein Morgen in Berlin, kurz nach sieben. Die Luft riecht schon nach Herbst. Wer kann, bleibt noch ein bisschen im Bett – es sei denn, er hat was Besseres vor. So wie die Jusos. Sie wollen in der ganzen Stadt Wahlkampf machen, und zwar vor Berufsschulen, da fangen heute die neuen Azubis an. Die Jusos haben knusprige Krapfen dabei und Äpfel, außerdem ihre Handzettel. Vor einer Schule im Wedding stehen neun oder zehn Jusos. Alle hatten gedacht, es würden weniger kommen. Umso mehr wollten da sein. Nun sind sie viele. Eine hat schon zwei Kinder und arbeitet Vollzeit. „Da würde man normalerweise aufhören mit so Aktionen.“ Aber sie findet, die SPD habe eine „gute, linke Programmatik“, und der Kanzlerkandidat Scholz lasse erkennen, dass er die ernst nehme.

Überhaupt reden die Jusos gut von Scholz. Das Schlimmste, was man hier über ihn hört, ist: „Ich bin nicht der größte Scholz-Fan, aber er macht das gerade sehr gut.“ Früher klang das anders. Die Jusos wollten Scholz nicht als Parteichef. Er war das Gegenteil von jung und wild, nicht mal alt und ein bisschen wild, so wie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Die waren beliebt bei vielen Jusos. Scholz hat sich nicht geändert, aber der Blick auf ihn. Die Jusos loben ihn jetzt, als sei er der Geist von Helmut Schmidt: solide, souverän, seriös, erfahren, staatsmännisch, glaubwürdig, genau das, was die Leute wollten. Also eine Art Kompromiss zwischen ihnen und dem Rest von Deutschland.

„Ein bisschen ungläubig“

Die Jusos klingeln gerade viel an Haustüren. Die Parteizentrale feuert sie an, es gibt Wettbewerbe, welcher Bezirk die meisten Aktionen macht. Es heißt, der Haustürwahlkampf bringe echt was. Er kann aber auch schlauchen. So wie vor vier Jahren. Ein Juso erinnert sich: „Das war total zäh. Oft hieß es, geht weg, ihr macht eh nix für uns.“ Handzettel seien ihm hinterhergeworfen worden. Jetzt sei das anders. Die Leute seien freundlicher, geradezu neugierig. Das hebe wiederum die eigene Stimmung. Dazu die guten Umfragen. Klar, das seien nur Momentaufnahmen. Aber immerhin. Solche Momente müsse man erst mal haben. Es kämen jetzt auch Jusos, die man lange nicht mehr gesehen habe.