Wahlkampfgeschenke : Ein Arminion zum Aufkleben und Knete für die Eltern-Influencer

Arminion Laschet

Hier steht zwar CDU drauf, aber eine ganz andere Partei steckt dahinter. Nämlich die Partei „Die Partei“, spezialisiert auf satirische Wahlwerbung. Sie ist aus dem Dunstkreis der Satire-Zeitschrift Titanic hervorgegangen. Während ihre Fans sie vor allem „witzig“ finden, versteht sie selbst sich nicht in erster Linie als Spaßpartei. So sagen es jedenfalls Partei-Leute, wenn sie gerade mal keine Späße machen. Zur Bundestagswahl hat die Partei eine Serie von Material rund um Armin Laschet als Minion produziert: Plakate, Postkarten, Sticker. Ein tieferer Sinn steckt nicht dahinter, außer dass die Minions aus dem gleichnamigen Disney-Film nicht sehr schlaue, kleine Wesen sind, die Schurken dienen wollen, was als abfälliger Kommentar der Partei zum Kanzlerkandidaten der von ihr traditionell besonders ungeliebten CDU verstanden werden kann. So richtig böse ist das aber nicht, und so wird sich vielleicht sogar der eine oder andere Laschet-Wähler über das Motiv amüsieren. Und wenn nicht, bleibt der Trost, dass die Partei hinter ihrer Kampagne verschwindet. Auf diesen Sticker hat sie nicht mal ihren Namen gedruckt.

Die Zukunft kneten

Kinder sind zwar keine Wähler, aber Influencer. Niemand ist so nah wie sie dran an den Eltern. Also ist es nur schlau, wenn Parteien Kindern etwas schenken, um deren Eltern zu beeindrucken. Am besten eignen sich da natürlich Dinge, die nicht bloß beeindruckend nervig sind; somit scheiden Trillerpfeifen, Furzkissen und Kuscheltiere, die auf Knopfdruck das Wahlprogramm abspielen, aus. Knete dagegen tut keinem weh und erinnert viele Eltern an ihre im Rückblick natürlich immer herrliche Kindheit, da sie selbst noch mit einem Batzen Knete in einer viel heileren Welt als der heutigen vor sich hin kneteten. Der Aufdruck „Mehr Knete für Kinder!“ klingt zwar ein bisschen spontihaft – wer nennt Geld heute noch Knete? –, ist in seiner Aussage aber doch klar. Und welche Mutter, welcher Vater würde sich der Forderung nicht anschließen? Die Knete der Grünen passt in ihre Strategie, eher originelle Dinge zu verschenken, zum Beispiel Waldmeisterbrause, die im Glas grün aufschäumt, und frisch duftende Seife. Doch über die freut sich wohl kaum ein Erwachsener so, wie ein Kind sich über neue Knete freut.