Wahlkampfauftakt der Union : Laschet gegen „Weiter-so“ in der Außenpolitik

Künftig müssten europäische Sicherheitskräfte allein in der Lage sein, eine Situation wie in Kabul zu meistern, sagt der Kanzlerkandidat der Union – und stellt SPD und Grüne als außenpolitisch unzuverlässige Parteien dar.

Armin Laschet am Samstag in Berlin im Tempodrom Bild: AFP

Armin Laschets Vater hat dem Kanzlerkandidaten der Unionsparteien vor einem halben Jahr schon geholfen, den Vorsitz der CDU zu erringen; damals stellte er die Erinnerung an den verstorbenen Bergmann an den Beginn seiner Bewerbungsrede. Nun begleitet er ihn auch in den Wahlkampf: Mit dem Satz „Mein Vater war Bergmann“ beginnt der Wahlwerbespot der Unionsparteien, der den Kandidaten im Bild zeigt. Laschet fährt in dem kleinen Film fort, er habe als Ministerpräsident die letzte Zeche geschlossen, er wisse also, was Veränderung bedeute.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Laschet stellte zum Wahlkampfauftakt der Unionsparteien am Samstag in Berlin sein politisches Panorama vor: kein „Weiter so“ in der Außenpolitik; künftig müssten europäische Sicherheitskräfte auch allein in der Lage sein, eine Situation wie jetzt am Flughafen Kabul zu meistern. Ein nationaler Sicherheitsrat sei für die Bundesregierung erforderlich.

Laschet: SPD und Grüne bei Fragen der inneren Sicherheit unbestimmt

Laschet zeichnete die Grünen als außenpolitisch unzuverlässige Partei; beim letzten Afghanistan-Mandat habe die Hälfte ihrer Abgeordneten gegen den Bundeswehr-Einsatz gestimmt, ein Viertel dafür, ein Viertel habe sich enthalten. Der SPD hielt er vor, sie halte Zusagen an die NATO zur Erhöhung des deutschen Wehretats nicht ein. Auch in Fragen der inneren Sicherheit seien beide in gleicher Weise unbestimmt.

Auch andere Politikfelder deklinierte der Unions-Spitzenkandidat durch: Grüne, Linke, SPD, sie alle hätten Steuererhöhungen in ihrem Programm, die Union lehne das ab. Beim Kampf gegen den Klimawandel nützten nicht immer neue Verbote, sondern Erfindungen und Innovationen, damit industrielle Arbeitsplätze in Deutschland bleiben könnten.

Was Laschet an einzelnen Beispielen zu illustrieren suchte, hatten die Generalsekretäre von CDU und CSU in allgemeinen Wendungen vorgetragen: die Einstimmung auf einen Lagerwahlkampf. Paul Ziemiak und Markus Blume warnten vor „linken Experimenten“ und warben stattdessen für „Verlässlichkeit für Deutschland“.

Blume bezeichnete die SPD als „Partei der Belastung“, die Grünen als „Partei der Verbote“. Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sprach von einer „großen Richtungsentscheidung“, es gehe um Ordnung oder „das linke Chaos,“ um „Aufschwung oder Abschwung“, um „Entlastung oder Belastung“.

Söder warnt vor schwerem Wahlkampf

Auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder bemühte sich, dramatische Stimmungszeichen zu setzen. Es werde „sehr knapp werden“ am Wahlabend, prophezeite Söder, und es gehe schon lange nicht mehr um die bequeme Frage, mit wem die Union anschließend regieren wolle, sondern allein darum, ob sie überhaupt regiere, oder ob „ein linkes Bündnis“ eine Mehrheit zusammenbringe. Es werde „der schwerste Wahlkampf seit 1998“, also seit jenem Jahr, in dem die Union zum letzten Mal ihre Regierungsmehrheit an SPD und Grüne verlor.

Söder trat im Berliner Tempodrom, dem Veranstaltungsort des Wahlkampf-Auftakts, in einer Weise auf, als sei er der Hausherr beider Unionsparteien, er erwähnte den Unions-Spitzenkandidaten Armin Laschet lange Zeit in seiner Rede stets nur als Anhängsel der gemeinsamen politischen Heimat „CDU und CSU“, lobte dafür aber überschwänglich die Regierungsleistung Angela Merkels in einer Art, als hielte er schon ihre Abschiedslaudatio.

Merkels Abschied markiere „das Ende einer ganz großen Ära“, befand Söder, es seien „16 außerordentlich erfolgreiche Jahre“ gewesen, eine „überragende Bilanz“. Der CSU-Vorsitzende sprach die Kanzlerin direkt an: „Liebe Angela, Respekt und Dank, du hast unser Land gut beschützt“. Und er fügte die übliche CSU-Formel hinzu, die bei Selbstkritik stets zur Anwendung kommt: „Wir haben es Dir nicht immer leicht gemacht.“

Merkel spricht über „Tragödie von Afghanistan“

Die Kanzlerin hingegen wollte von einer Bilanz nichts wissen. Sie nahm sich zwar die Zeit, darauf hinzuweisen, dass sich in ihrer Amtszeit die Arbeitslosigkeit mehr als halbiert habe, die Neuverschuldung auf null gesunken, der Anteil klimafreundlicher Stromerzeugung von zehn auf weit über 40 Prozent gestiegen sei. Aber dann sprach Merkel doch lieber über die aktuellen Sorgen, also über die „Tragödie von Afghanistan“, und gestand das Scheitern des Westens ein.

Es sei ja nicht nur darum gegangen, zu verhindern, dass Afghanistan weiter eine Quelle islamistischen Terrors sei. Die Absichten des Westens, auch Deutschlands, seien ja „breiter gefasst“ gewesen, man habe „möglichst vielen ein freies, gutes, selbstbestimmtes Leben ermöglichen wollen“, vor allem Frauen und Mädchen; dies sei am Ende nicht gelungen.

Mehr zum Thema 1/

So blieb Angela Merkel im Gehäuse ihrer aktuellen Sorgen, das Regieren bleibt ihr Alltag bis zum Schluss, nicht mehr das Wahlkämpfen. Sie lobte Laschet, schilderte seine politischen Stationen, denen er jetzt, davon sei sie „zutiefst überzeugt“, das Amt des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland hinzufügen werde. „Alles Gute auf diesem Weg, alle Kraft in den letzten Stunden“, rief Merkel am Ende Laschet zu, als sei er ein Besucher in ihrem Büro gewesen und jetzt auf dem Weg zur Tür.

Söder hingegen stellte sich am Ende seines Auftritts ausdrücklich in die Laschet-Mannschaft und bestand sogar darauf, dass der Kanzlerkandidat eine herausgehobene Rolle wahrnehmen müsse. Laschet der mit schlechten Beliebtheitswerten zurechtkommen muss, versprach in den vergangenen Tagen häufiger, er wolle andere Mitglieder seines Teams mehr in den Vordergrund stellen, sein einstiger Konkurrent Friedrich Merz war eigens zu einem Grußwort zugeschaltet und stellte dabei fest, „man kann Armin Laschet das Land anvertrauen“.

Söder hingegen sagte, Führungsteams seien zwar eine schöne Sache; aber am Ende komme es „immer auf den Kanzlerkandidaten an“. Und Söder, ja auch ein einstiger Konkurrent Laschets, beteuerte: „Lieber Armin, du kannst dich dabei auf meine Unterstützung verlassen.“ Er fügte dann eine für ihn offenbar bedeutsame Zusatzinformation an: „Das ist ehrlich gemeint.“