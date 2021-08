Wahlkampf und Klimaschutz : Bloß nicht den Wähler verprellen

Wenn ein Autofahrer von Deutschland kommend in die Niederlande fährt, muss er kräftig auf die Bremse treten. Denn seit dem vergangenen Jahr gilt auf den Autobahnen des westlichen Nachbarlandes tagsüber eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern in der Stunde. Nur nachts sind es 130.

In Deutschland, dessen Wirtschaft anders als die niederländische gut davon lebt, große, schwere und schnelle Autos zu bauen, ist im Bundestag bisher keine Mehrheit für ein allgemeines Tempolimit zustande gekommen. Dabei lässt sich erahnen, dass die vielfach geforderte Mobilitätswende hin zu autonom fahrenden Elektroautos mit zwei Tonnen schweren SUVs, die 220 fahren, nicht zu bewältigen ist.

Freie Fahrt?

Zwar sorgt vor allem die Unionsfraktion verlässlich dafür, dass es bis auf Weiteres bei der freien Fahrt für freie Bürger bleibt. Aber kaum zwei Monate vor der Bundestagswahl zeigen auch die Grünen keine Flagge. In ihrem Klimaschutz-Sofortprogramm schieben sie die Forderung nach Tempo 130 in den sechsten Unterpunkt des fünften Kapitels, obwohl sie ausgerechnet haben, dass mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung so viel CO2 eingespart werden könnte, wie der gesamte innerdeutsche Flugverkehr erzeugt. Für ein Sofortprogramm könnte das Vorhaben besser nicht sein. Es ist sofort, ohne große Kosten und ohne technischen Aufwand zu verwirklichen. Aber bisher tun die Grünen so, als sei für sie das Tempolimit nicht vorrangig.

Obwohl bereits im ersten Kapitel des ausführlichen Programms der Grünen für die Bundestagswahl steht, dass die im Namen der Klimapolitik erforderlichen Änderungen für viele Menschen eine „Zumutung“ seien, will die nach der Macht lechzende Ökopartei das nicht zu laut sagen. Im Sofortprogramm fehlt die Forderung nach dem Ende der Zulassung von Autos mit Verbrennungsmotor vom Jahr 2030 an, die im ausführlichen Wahlprogramm steht, gleich ganz.

Nahezu alle Parteien haben verstanden, dass der Kampf gegen den Klimawandel das große Thema dieses Wahlkampfs ist. Dass die Grünen einen besonders umfangreichen programmatischen Aufschlag machen, erstaunt nicht; keine Partei ist mit dieser Frage so verbunden wie sie. Doch sogar im CDU-Programm findet sich ein Hinweis auf das Ende des Verbrennungsmotors. Allerdings verstecken sich die Christdemokraten hinter den „deutschen Automobilherstellern“, von denen immer mehr ankündigten, auf den Einsatz von Verbrennungsmotoren zu verzichten. Den „Umstieg in emissionsfreie Mobilität“ wolle man „für alle attraktiv gestalten“, ein Fahrplan werde vorgelegt. Konkreter wird es nicht.

Lebensstil ohne Zukunft?

So unterschiedlich die Akzente von CDU und Grünen auf dem Feld des Klimaschutzes sind, eines eint die beiden Parteien: Sie wollen den Eindruck vermitteln, dass der Kampf gegen den Klimawandel im Wesentlichen mit finanziellen und technischen Änderungen gewonnen werden kann, etwa mit dem Instrument der CO2-Bepreisung oder dem Ausbau von Windkraft- und Solarstromanlagen.

Den Mut aber, den Bürgern offen zu sagen, dass ihr Lebensstil, und sei es nur in Teilen, womöglich keine Zukunft hat, sucht man vergebens. Die Angst, als Spielverderber dazustehen, oder – schlimmer noch – als jemand, der den Menschen ihre Freiheit nehmen und ihnen sagen will, wie sie zu leben haben, ist offenbar zu groß. Dabei tut Politik das ständig. Nicht nur in der Pandemie wurde und wird den Menschen bis ins Detail gesagt, wie sie zu leben hätten. Auch die Festsetzung von Steuersätzen durch politische Entscheidungen ist letztlich nichts anderes als eine – vielfach schwere – Beeinträchtigung der Freiheit des Menschen, weil er von dem Lohn für seine Arbeit einen erheblichen Teil nicht für sich verwenden darf.

Dass die CDU als Volkspartei hier zurückhaltend ist, erstaunt nicht. Doch je wahrscheinlicher es ist, dass die Grünen ein gewichtiger Teil der nächsten Bundesregierung werden, je verlockender die süßen Trauben der Macht (wenn auch vielleicht doch nicht des Kanzleramts) vor ihnen hängen, desto mehr versuchen sie zu verbergen, dass der umfassende Kampf gegen den Klimawandel auch einen Wandel des Lebens der Menschen bedeutet. Das gehört aber zur Wahrheit.

Das zweite Großthema des Klimawandels neben dem Tempolimit ist der Fleischverbrauch. 2013, als die Grünen kurz vor der Bundestagswahl im Mittelwert der Umfragen unter zehn Prozent lagen und nicht annähernd so regierungshungrig waren wie heute, haben sie die Forderung aufgestellt, in öffentlichen Kantinen solle einmal in der Woche kein Fleisch angeboten werden. Das war für andere Parteien eine perfekte Vorlage, um den Grünen vorzuwerfen, sie mischten sich zu sehr in das Leben der Menschen ein. Die Partei hat daraus Lehren gezogen. Im aktuellen Sofortprogramm zum Klimaschutz heißt es, um die Landwirtschaft „klimagerecht aufzustellen“, müssten weniger Tiere gehalten werden. Devise: Bloß nicht den Wähler verprellen.