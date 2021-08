Kanzlerkandidat in der Krise : Laschets Fehler in der Flut

Groß ist die Macht der Bilder im politischen Alltag. Riesig ist sie in Wahlkampfzeiten. Am Donnerstag wollte Armin Laschet zur ersten Tour seiner Bundestagskampagne aufbrechen. Der Kanzlerkandidat der Union hatte vor, ein Boxcamp in Frankfurt zu besuchen, durch die Altstadt von Heidelberg zu spazieren und auf einem Baumwipfelpfad im Schwarzwald zu wandeln.

Viele harmlose Hochglanzfotos wären in den drei Tagen entstanden. Angesichts der fortdauernden akuten Notlage von Zehntausenden Flutopfern in Rheinland-Pfalz und in Laschets eigenem Bundesland wären es gänzlich unpassende Bilder geworden. Also blies die CDU die Sache ab. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident sei derzeit unabkömmlich, die Lage in den heimischen Flutregionen erfordere „seine volle Aufmerksamkeit“.

Laschet hätte das Vakuum beherzt füllen können

So weit, so selbstverständlich. Er­staunlich aber war, dass die Nachricht holterdiepolter, keine 24 Stunden vor dem geplanten Tourstart verschickt wurde. Dabei bindet die Katastrophe Laschets volle Aufmerksamkeit schon seit drei Wochen fast rund um die Uhr. Aber seinem Team im Adenauer-Haus scheint das erst am Mittwoch aufgefallen zu sein. Das passt zur bisher gründlich vergeigten Kampagne unter dem Wohlfühlmotto „Deutschland ge­meinsam machen“.

Es ist erst wenige Wochen her, dass sich Laschet in den Umfragen vor seine Konkurrenten Annalena Baerbock von den Grünen und Olaf Scholz von der SPD schob. Auch ohne persönliche Profilierung setz-te ein „Laschet-Gewöhnungseffekt“ ein – wie der Meinungsforscher Manfred Güllner es formuliert –, der jedoch nicht stabil war.

F.A.Z. Machtfrage – Der Newsletter zur Bundestagswahl jeden Dienstag ANMELDEN

Schließlich konnten die Leute noch immer keine Eigenschaften mit dem Kanzlerkandidaten der Union verbinden. Laschet hätte dieses Vakuum beherzt füllen und den Vorsprung auf Baerbock und Scholz locker ausbauen können, wenn er geschafft hätte, was Kanzler Gerhard Schröder vor 19 Jahren gelang.

Der Sozialdemokrat steckte im Umfragetief, als ein Jahrhunderthochwasser vor allem Sachsen schwer traf. Im August 2002 war Schröder umgehend klar, was zu tun sei: Er ließ sich in Gummistiefeln unter großer Medienbegleitung durch das verwüstete und verschlammte Grimma führen, sprach den Verzweifelten Mut zu und kündigte rasche, unbürokratische Hilfe an. Schröder gewann die Wahl.

In Katastrophenzeiten schlägt die Stunde der Exekutive. Egal, ob gerade Wahlkampf ist oder nicht. Mit einer Prise Schröder’scher oder wahlweise auch Söder’scher Chuzpe hätte Laschet den Flutopfern signalisieren können: Heute stehe ich euch als Landesvater bei, und nach der Bundestagswahl werde ich in Berlin sicherstellen, dass man euch in den kommenden Jahren nicht vergisst.

Das wäre nicht vermessen, sondern der Lage angemessen gewesen. Schließlich sind Verheerung und Not so groß, dass es für den Wiederaufbau einen jahrelangen nationalen Kraftakt brauchen wird. Doch der Kanzlerkandidat haderte mit seiner Rolle, seine Kommunikation blieb erratisch, er verstolperte seinen Deichgraf-Moment.

Aktivisten labten sich an Laschets Image-GAU

Als Laschet am ersten Tag nach der Katastrophe ohne Medienbegleitung Altena besuchte, beteuerte er, es handle sich um keine Lage, „mit der man Bilder erzeugen will“. Das war auf verquere Weise eitel, vor allem aber unehrlich. Denn wenig später ließ er seine Staatskanzlei auf Twitter Fotos des Besuchs veröffentlichen. Obendrein unterlief Laschet dann nach zwei Tagen intensivem Krisenmanagement ein übler Fauxpas.

Während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Erftstadt der Flutopfer gedachte, fingen die Kameras im Hintergrund einen lachenden und feixenden Laschet ein. Aktivisten auf Twitter, die sonst viel Zeit und Mühe für die Produktion von Zerrbildern aufwenden müssen, konnten sich laben an Laschets Image-GAU.

In Umfragen ist der Kanzlerkandidat der Union mittlerweile abgestürzt. Seinen Vorsprung auf Baerbock und Scholz hat er verspielt. Viele Befragte halten Laschet für keinen guten Krisenmanager. Um wieder Tritt zu fassen, bleibt Laschet nichts anderes, als zu versuchen, Bilder zu produzieren, die ihn in eben- dieser Rolle zeigen.

Mehr zum Thema 1/

Das ist deshalb nicht einfach, weil in den Flutgebieten Wut und Verzweiflung wachsen. Zudem tritt Laschet nicht als Macher auf, der beherzt Perspektiven aufzeigt und klare Botschaften vermittelt. Bei seinen Terminen gerät er stattdessen häufig in die Rolle des Sündenbocks, auf den man den Ärger über das kommunale Krisenmanagement ablädt.

Wird Laschet dann auch noch wie vergangene Woche in Swisttal verdächtigt, er wolle sowieso nur Wahlkampf machen, reagiert er unsouverän gereizt. Ein unvorteilhaft verkürzter Schnipsel der Szene landete natürlich umgehend im Netz. Dabei ist er eigentlich ein empathischer Kümmerer. In der Stunde der Bilder aber bleibt hängen, was ins Bild zu passen scheint.