Koalitionsgespräche : Kretschmer spricht Laschet Regierungsauftrag ab

Am Tag nach der Bundestagswahl setzt sich die Diskussion fort, ob die Union als zweitstärkste Partei das Kanzleramt beanspruchen darf. Auch innerhalb der CDU gibt es Kritik am Auftreten der Parteiführung nach der Wahlniederlage. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte am Montagmorgen, das Wahlergebnis sei ein Erdbeben gewesen und habe eine ganz klare Wechselstimmung gegen die CDU gezeigt. Das müsse man sich ganz klar eingestehen. Ihm erschließe sich deshalb die Haltung im Adenauer-Haus in Berlin nicht, von einem Regierungsauftrag zu sprechen, sagte Kretschmer im MDR. Diese Linie liege genau auf dem bisherigen Kurs, der zum Absturz der Union geführt habe, und sei nicht zukunftsfähig.

Auch Sozialdemokraten äußerten scharfe Kritik an der Haltung der CDU-Führung. „Dass sie Gespräche führen, ist niemandem zu verwehren“, sagte der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans am Montag im Deutschlandfunk. Wenn man jedoch „mit Abstand Zweiter“ werde, habe man zwar die Möglichkeit zur Regierungsbildung, „aber das moralische Recht hat man nicht“. Ähnlich äußerte sich der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Die Union und deren Kanzlerkandidat Armin Laschet seien die „großen Verlierer“ der Wahl, sagte er im Morgenmagazin der ARD – und daraus leite sich „sicher kein Regierungsauftrag“ ab. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, sagte am Montag: „Die Menschen wollen Olaf Scholz als Kanzler, nicht Armin Laschet.“

Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hingegen verteidigte am Montagmorgen den Anspruch der Union, die kommende Bundesregierung zu führen. Die Verluste seiner Partei seien „bitter“, man dürfe „auch nichts schönreden“. Jetzt gehe es aber darum, eine „stabile Regierung“ zu bilden. Dafür gebe es nun „zwei Optionen, die auf dem Tisch liegen“, sagte Ziemiak mit im Morgenmagazin der ARD mit Blick auf mögliche Koalition von CDU, Grünen und FDP sowie von SPD, Grünen und FDP . Die entscheidende Frage sei, welche der Optionen es schaffen könne, ein „echtes Zukunftsprojekt“ anzubieten und Mehrheiten im Parlament zu finden.

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn, einer der fünf stellvertretenden CDU-Vorsitzenden, bekräftige die Haltung der Parteispitze. „Wir sind jetzt praktisch gleichauf mit der SPD, das haben manche schon nicht mehr für möglich gehalten. Wir wollen weiter die Regierung anführen“, sagte Spahn dem Magazin Spiegel. Zugleich sagte er, man werde das Ergebnis „aufarbeiten müssen“, und forderte einen Generationenwechsel: Die nächste Generation nach der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel müsse jetzt dafür sorgen, „dass wir im nächsten Jahrzehnt zu alter Stärke finden“.

Als Beispiele für jüngere Politiker nannte Spahn die Ministerpräsidenten Tobias Hans im Saarland und Daniel Günther in Schleswig-Holstein, den Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann und die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher. Letztere selbst wendete sich am Montag gegen Personaldiskussionen vor Gesprächen über eine neu Bundesregierung. „Wir werden das Ergebnis analysieren und erstmal schauen, dass wir eine Koalition zustande bringen – alles andere sehen wir dann“, sagte Breher im Morgenmagazin auf die Frage nach der Zukunft von Kanzlerkandidat Laschet, sollte er kein Jamaika-Bündnis schmieden können.