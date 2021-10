Union nach der Wahl : Laschets Plan und Söders Beitrag

Es ist der Sonntag der Bundestagswahl. Gegen fünf Uhr nachmittags sitzt das Präsidium der CDU in der Parteizentrale zusammen. Die ersten Prognosen sind schon auf den Handys eingetroffen: Es wird knapp, vielleicht liegt tatsächlich die SPD vorn. Wenn die Union da noch halbwegs heil rauskommen will, und das heißt: mitregieren, dann muss sie jetzt zusammenhalten. Das könnte schwierig werden.

Eigentlich sitzen CDU und CSU gerade im selben Boot. Der Steuermann ist der CDU-Chef Armin Laschet, und er hält Kurs aufs Kanzleramt. Schwieriges Wetter, Wind, Wellen, manche haben schon nasse Füße. Die Stimmung ist mies. Aber statt einig und mit voller Kraft zu rudern, so wie der Steuermann es will, machen manche ihr eigenes Ding. Nicht, dass sie Laschet von Bord stießen, nein, sie vermasseln nur mal hier das Timing, da die Balance, lassen da das eine Ruder schleifen, hier einen Schlag aus, tun dann wieder so, als habe der Wind den Ruf des Steuermanns verweht.