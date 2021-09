Game of Thrones in der Union: Söder kritisiert Laschet nicht aus Verzweiflung, sondern für den Fall, dass die Ampel-Verhandlungen scheitern. Dann steht er bereit.

„Moralisch nicht legitimiert“: CSU-Chef Markus Söder bezweifelt am Dienstag den Regierungsauftrag, den er am Sonntag noch sah. Bild: dpa

Wenigstens bei der Suche nach der Schuld ist die Union schon gut vorangekommen: Der Kandidat war’s. Armin Laschet kann nicht behaupten, der Vorwurf sei ungerecht. Doch würden die CDU wie auch die Union insgesamt es sich zu leicht machen, wenn sie sich auf die bequeme Alleinschuldthese konzentrierten. Das Wahldebakel hat nicht nur ein Vorsitzender zu verantworten, der erst seit Januar im Amt ist. Wie aber steht es um die Bereitschaft der Union, Konsequenzen aus den Fehlern zu ziehen, die in den vergangenen Monaten nicht nur einer aus ihren Reihen beging?

Das folgenschwerste kollektive Versagen bestand in mangelnder Geschlossenheit. In der deutschen Politik mag sich vieles geändert haben, eines ist geblieben: Nichts verübeln die Bürger und Wähler den Parteien so sehr wie Zerstrittenheit in den eigenen Reihen. Das längste Lied davon kann die SPD singen. Auch der Niedergang der AfD bietet dafür Anschauungsmaterial. Noch viel härter bestraft für Zank, Kampf und Schmutzeleien wurde nun aber die Union.

Daraus gelernt hat sie noch nichts. Es scheint geradezu so, als hätten SPD und Union ihre Rollen getauscht: Die SPD präsentiert sich als disziplinierter und machtpolitisch hochgradig effizienter Kanzlerwahlverein, während die Union wie ein Hühnerhaufen wirkt, der gerade Besuch vom Fuchs hatte.

Eine selbsterfüllende Prophezeiung

Es ist verständlich, dass jene, denen das miserable Ergebnis das Mandat kostete, ein Ventil für ihre Frustration brauchen. Und natürlich können sich alle bestätigt fühlen, die Laschet von Anfang an für den falschen Kandidaten gehalten haben. Das ist allerdings auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung geworden, weil die CSU und Teile der CDU im Wahlkampf weiter laut mit der Entscheidung für Laschet haderten. Dabei machte die frühere Chaostruppe SPD der früheren Machtmaschine CDU doch vor, wie man sich so hinter einen ungeliebten Kandidaten stellt, dass er Kanzler werden kann: Man akzeptiert einmal gefasste Beschlüsse oder hält die Klappe. In der Union aber rasselte ständig die Fahrradkette: hätte, hätte, hätte.

Am schwersten fiel das Akzeptieren demjenigen, der sich im beinharten Kampf um die Kandidatur nicht gegen Laschet hatte durchsetzen können, obwohl er wie seine Anhänger davon überzeugt war, dass er die bessere Wahl gewesen wäre und das bessere Wahlergebnis abgeliefert hätte. Zwar behauptete Söder schon im Wahlkampf wiederholt, das sei Schnee von gestern, er hege keinen Groll. Doch machten Äußerungen, deren subversive Qualität mit „Sticheleien“ nur unzureichend beschrieben wird, deutlich, dass Söder sich in Wahrheit nicht damit abgefunden hat, die Kandidatur und damit möglicherweise die Kanzlerschaft einem Konkurrenten wie Laschet überlassen zu müssen.

Söder malt noch kräftig mit

Aus Sicht des Fantasy-Fans Söder ist das „Game of Thrones“ um die Macht in Berlin und auch in der Union aber noch nicht vorbei – nicht nach diesem Wahlausgang. Der CSU-Vorsitzende stellt zwar in tiefster Demut fest, Olaf Scholz habe die besten Chancen, Kanzler zu werden. Das ist angesichts des Bilds des Jammers, das die CDU derzeit abgibt, nicht allzu hoch gewettet. Söder malt an diesem Gemälde vorläufig selbst noch kräftig mit. Jedoch nicht aus Verzweiflung.

Seine Pressekonferenz vom Dienstag war ein Scherbengericht mit dem Ziel, den schon schwer angeschlagenen Laschet so schlecht aussehen zu lassen wie nur möglich: als anmaßend, realitätsfremd, stillos. Der CSU-Vorsitzende machte sich dazu sogar die Behauptung der SPD zu eigen, aus dem Wahlergebnis der Union lasse „sich nun wirklich kein Regierungsauftrag moralisch legitimieren“. Am Wahlabend hatte Söder dagegen noch vom „klaren Ziel“ gesprochen, „den Führungsauftrag für die Union zu definieren, dass Armin Laschet dann der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird“. Bei solchen Positionswechseln müsste sogar Horst Seehofer schwindlig werden. Doch im Zentrum der Kritik steht weiter wer? Genau.

Mehr zum Thema 1/

Söder bietet der CDU freilich nicht nur seine Dienste als Zeuge der Anklage an, sondern abermals auch als Retter in der Not. In besagter Pressekonferenz, die wahrhaft großes politisches Kino war, präsentierte der bayerische Ministerpräsident seine Partei als geschlossene Kampfformation, die anders als die sich selbst zerlegende CDU sogar schon fertige Pläne für Gespräche zur Bildung einer Jamaika-Koalition in der Schublade hat, falls es bei den Ampel-Verhandlungen zu einem Kurzschluss kommt. In diesem Falle sähe Söder dann zwar nicht Laschet, aber sicher sich selbst ausreichend moralisch legitimiert, aus staatspolitischer Verantwortung die Verhandlungen mit Grünen und FDP zu führen und zu einem guten Ende zu bringen, auch für sich selbst.

Lieber einen Kanzler Söder als einen Kanzler Scholz?

Würden Grüne und FDP lieber einen Kanzler Söder haben als einen Kanzler Scholz? Der wäre, als Vorsitzender der dann kleinsten Regierungspartei, nicht so mächtig, wie viele glauben. Das könnte den Koalitionspartnern nur recht sein. Die Zweifel an Söders Berechenbarkeit und Verlässlichkeit als Verbündeter aber sind in den vergangenen Tagen nicht geringer geworden.