Treffen in Berlin : Europäische Volkspartei sichert Armin Laschet Rückhalt zu

Beim Treffen der EVP in Berlin sagt Österreichs Kanzler Kurz, Armin Laschet sei genau „der Richtige“. CSU-Generalsekretär Blume äußert derweil neue Zweifel am Kanzlerkandidaten.

Armin Laschet am Donnerstag beim Treffen der EVP in Berlin Bild: EPA

Der Kanzlerkandidat der Unionsparteien Armin Laschet hat sich am Donnerstag in Berlin des Rückhalts der Europäischen Volkspartei (EVP) versichert und ist gleichzeitig von der CSU neuerlich unter Druck gesetzt worden. Laschet war in Berlin auf der Klausurtagung des EVP-Fraktionsvorstands zu Gast. Der CSU-Politiker Manfred Weber, der die EVP-Fraktion führt, stellte sich an Laschets Seite mit den Worten: „Wir wollen, dass Armin Laschet ins Kanzleramt einzieht“, und beteuerte, CDU und CSU würden in den verbleibenden Wahlkampfwochen Einigkeit demonstrieren. Hingegen hatte der CSU-Generalsekretär Markus Blume zuvor der Zeitschrift Spiegel in einem Interview gesagt, mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder als Kanzlerkandidaten stünde die Union gegenwärtig „besser da“.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, der gleichfalls an der EVP-Tagung teilnahm, warb für eine von der Union geführte neue Bundesregierung. Kurz sagte, er sei „hundertprozentig überzeugt“, dass Laschet „als Christdemokrat der Richtige ist“ für das Berliner Kanzleramt. Es sei für ganz Europa entscheidend, dass in Deutschland eine „standortfreundliche und wettbewerbsfördernde Politik fortgesetzt“ werde. Laschet äußerte sich ähnlich zur Zukunft der EU. So wie Deutschland brauche auch Europa ein „Modernisierungsjahrzehnt“. Das gelte nicht nur für das Bemühen, die europäischen Klimaziele zu erreichen, es gelte genauso für wirtschaftspolitische Ziele. Laschet erinnerte an die Lissabon-Strategie der EU, die einst beabsichtigt habe, Europa zur wettbewerbsfähigsten Region der Welt zu machen. Davon sei heute, in den Zeiten des europäischen „Green Deal“, nicht mehr viel die Rede.

Weitere Reformen empfahl Laschet in der Außen- und Sicherheitspolitik. Er erneuerte den Anspruch, die EU müsse künftig ihre militärischen Fähigkeiten so verbessern, dass sie bei einer Abzugsmission wie jüngst in Kabul nicht auf die massive Unterstützung der Amerikaner angewiesen sei. Auch mit Blick auf die Abwehr terroristischer Bedrohungen müsse Europa enger zusammenarbeiten. Viele europäische Länder hätten mittlerweile Attentate erlebt und seien zum Ziel von Terroranschlägen geworden. Alle EU-Länder müssten daher die Daten von Gefährdern kennen und gegenseitig austauschen können. Laschet plädierte außerdem „für eine Art europäisches FBI“, um die Verfolgung von Terrorverdächtigen und die Aufdeckung von Anschlagsplänen zu verbessern.

Mehr zum Thema 1/

Der deutsche Unionskanzlerkandidat sagte, es könne womöglich am Abend der Bundestagswahl unklare Mehrheitsverhältnisse und nachfolgend eine „lange Regierungsbildung“ geben, „das kann bis zum Ende diesen Jahres dauern“. Dann werde im Januar nächsten Jahres in der EU eine „verkürzte Ratspräsidentschaft“ Frankreichs beginnen, weil dort im April Wahlen bevorstünden. In dieser kurzen Phase müsse die EVP sich als „Anker der Stabilität“ erweisen.