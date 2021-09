SPD-Generalsekretär Klingbeil : „Das Jamaika-Vorbild nach der letzten Wahl ist abschreckend“

Herr Klingbeil, von Olaf Scholz heißt es, es gebe bei Sondierungsgesprächen „keine roten Linien“. Von welchen Wahlversprechen wird die SPD jetzt abrücken müssen?

Mona Jaeger Stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten. Folgen Ich folge



Wir wollen ernsthafte Gespräche führen, weil wir das hinbekommen wollen. Es liegen ja große Aufgaben vor uns: die Modernisierung des Landes, ein ambitionierter Klimaschutz, die Stärkung von Europa. Es geht auch darum, den Respekt in der Gesellschaft zu stärken, mit einem Mindestlohn und bezahlbaren Mieten. Damit gehen wir in die Verhandlungen. Aber das machen wir vertraulich.

Konkret: Wie bekommen Sie die FDP dahin, dass sie einen Mindestlohn von zwölf Euro mitträgt, so wie die SPD das fordert?

Ich führe hier keine öffentlichen Verhandlungen. Wir haben doch alle noch die Jamaika-Gespräche von 2017 im Kopf, bei denen eben nicht vertrauensvoll gearbeitet wurde. Wo permanent Zwischenstände rausgegeben wurden. Das hat der Gesprächsatmosphäre nicht gut getan. Sowas will ich nicht. Es wird harte inhaltliche Debatten geben, wir sind drei Parteien mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber lassen Sie uns doch erst mal an einen Tisch setzen und miteinander reden.

Sehen FDP und Grüne das auch so mit der Vertraulichkeit?

Das Jamaika-Vorbild nach der letzten Wahl ist abschreckend. In Rheinland-Pfalz hingegen wurde sehr vertrauensvoll eine Ampel ausgehandelt, geräuschlos und zielstrebig. Wir dürfen nicht in Gewinnern und Verlierern denken, sondern in Themen und gemeinsamen Zielen, etwa Modernisierung und Digitalisierung, gesellschaftlicher Aufbruch. Wir können nicht einfach weitermachen wie bisher. Angela Merkel hört nach 16 Jahren auf, es muss jetzt einen Aufbruch und Veränderung geben. Eine Ampel-Koalition wäre die Zusammenarbeit der Gewinnerparteien.

Robert Habeck will offenbar Vizekanzler werden. Ist das nicht ein Bruch der Vertraulichkeit?

Für uns kann ich sagen, dass wir jetzt erst mal anfangen wollen, miteinander zu reden. Und zwar sehr zügig. Und wenn es passt, dann verhandeln wir. Und wenn wir dann etwas hinbekommen, dann können wir über die Ressortverteilung sprechen. Alles der Reihe nach.

Aber FDP-Chef Christian Lindner sagt immer noch, ihm fehle die Phantasie für ein gutes Angebot von Herrn Scholz. Ist das nur Wortgeklingel?

Das Angebot, das wir machen, ist Olaf Scholz. Der beliebteste Kanzlerkandidat, der eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger überzeugt hat. Das gilt auch im direkten Vergleich mit Armin Laschet. Das zweite Angebot ist eine geschlossene SPD, auf die man sich verlassen kann. Es wird auch mal ruckeln, aber wir werden uns nicht gegenseitig runtermachen wie wir das gerade in der Union erleben.

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans klang kürzlich noch ganz anders. Er beschimpfte regelrecht die FDP.

Wir haben uns in den Gremien gemeinsam und einstimmig darauf verständigt, dass wir Verhandlungen für eine Ampel-Koalition unter der Führung von Olaf Scholz führen wollen. Das ist nicht ansatzweise kritisch diskutiert worden.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Ein Bündnis mit der Union sei moralisch nicht geboten, meinten sie. Ist das angemessen, jetzt mit Moral zu kommen?

Die Wählerinnen und Wähler haben entschieden. Sie haben die Union abgewählt. Auch weil sich das Gesicht der Partei massiv gewandelt hat, das ist nicht mehr die Merkel-Union. Der Balken der Union zeigt in den Keller, die sind abgestürzt. Auch in den persönlichen Werten für Armin Laschet. Wir haben dagegen als SPD eine erfolgreiche Aufholjagd hinter uns und liegen mit Abstand auf Platz 1.

Sind Sie jetzt die Merkel-SPD?

Wir haben immer gesagt, es geht in diesem Wahlkampf auch um die Merkel-Wähler. Um diejenigen, die Union gewählt haben, nicht wegen CDU oder CSU, sondern wegen der Person Angela Merkel. Olaf Scholz hat mit seiner Kompetenz und Erfahrung diese Wähler erreicht, zwei Millionen Wähler, das ist ein großer Erfolg.

Willy Brandt lag 1969 hinter der Union und bildete trotzdem eine Koalition. Das Recht hat die Union jetzt nicht?

Das war eine historisch andere Situation. Wir haben jetzt einen Absturz der Union erlebt. Die wurden abgestraft, auch für schäbige Maskendeals, für ihre Verbindungen zu Lobbyisten, für die unzureichende Abgrenzung nach rechts mit einem Hans-Georg Maaßen.

Mehr zum Thema 1/

Die SPD-Fraktion ist nun deutlich linker besetzt. Welche Dynamik bedeutet das?

Vor allem ist die SPD-Fraktion jünger und diverser besetzt. Darauf bin ich sehr stolz. Aber auch die vielen neuen jungen Abgeordneten wissen, dass ihr Erfolg mit der Geschlossenheit der Partei verbunden ist.

Kann Kevin Kühnert diese jungen Abgeordneten dirigieren, wie er will?

Kevin Kühnert ist stellvertretender Parteivorsitzender, er ist Teil der Führungsmannschaft. Auch das ist ein Beleg unseres Erfolgs.

Wollen Sie Generalsekretär bleiben?

Ich bin sehr happy, als Wahlkampfleiter die SPD auf Platz 1 gebracht zu haben. Meine nächste Aufgabe ist es jetzt, die Koalitionsverhandlungen zu organisieren und zu führen

Werden die erfolgreich sein?

Da bin ich sehr optimistisch.