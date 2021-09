ZDF-Politbarometer : SPD erstmals seit 19 Jahren stärkste Kraft

Aktualisiert am

Die SPD zieht im ZDF-Politbarometer an der Union vorbei. Wenn am nächsten Sonntag gewählt würde, wären die Sozialdemokraten stärkste Kraft. Rot-Grün-Rot wollen die Befragten aber nicht.

Ein Arbeiter steht in Berlin vor großflächigen Wahlplakaten für die Bundestagswahl. Bild: dpa

Gut drei Wochen vor der Bundestagswahl hat die SPD laut ZDF-Politbarometer zum dritten Mal in Folge deutlich zugelegt und liegt klar vor der Union. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, bliebe die CDU/CSU bei 22 Prozent, ihrem bisher niedrigsten Wertüberhaupt. Die SPD legt um drei Prozent zu und käme auf 25 Prozent. Damit wäre die SPD in der Projektion erstmals seit September 2002 stärkste Kraft.

Die CDU/CSU verharrt dagegen im Politbarometer bei 22 Prozent. Die Grünen verlieren drei Punkte und landen bei 17 Prozent. Die FDP verbessert sich um einen Punkt auf elf Prozent. Die AfD liegt unverändert bei ebenfalls elf Prozent, die Linkspartei legt um einen Punkt auf sieben Prozent zu.

Damit gäbe es eine knappe Mehrheit für eine große Koalition. Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass Union und SPD ihr Regierungsbündnis fortsetzen wollen. Reichen würde es laut dem Politbarometer auch für eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Auch ein Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, Grünen und FDP sowie Rot-Grün-Rot wären derzeit rechnerisch möglich.

Befragte lehnen Rot-Grün-Rot ab

Fast zwei Drittel der Befragten (63 Prozent) gehen davon aus, dass die SPD bei entsprechenden Mehrheitsverhältnissen nach der Bundestagswahl versuchen würde, eine Regierung mit Grünen und Linken zu bilden. 30 Prozent bezweifeln das. Allerdings fände eine deutliche Mehrheit von 57 Prozent eine solche Koalition schlecht. Auch von den SPD-Anhängern sprechen sich 50 Prozent gegen Rot-Grün-Rot aus. Dass die SPD vor der Wahl eine Regierung mit Beteiligung der Linken ausschließen sollte, meinen dennoch nur 36 Prozent. Dagegen sind 57 Prozent der Ansicht, die SPD solle sich in dieser Frage nicht festlegen. Unter den SPD-Anhängern liegt der Anteil bei 63 Prozent.

Der Höhenflug von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hält auch im Politbarometer an. Nach 65 Prozent vor einer Woche trauen jetzt 70 Prozent Scholz das Amt zu. Unions-Kandidat Armin Laschet kommt auf 25 Prozent, Grünen-Bewerberin Annalena Baerbock liegt bei 23 Prozent. Auch in der K-Frage legt der SPD-Kandidat erneut zu: Am liebsten wäre nun 53 Prozent der Befragten Scholz als Kanzler, Laschet wünschen sich dagegen nur 18 Prozent. Lediglich 14 Prozent bevorzugen die Grünen-Kandidatin Baerbock.

Die Forschungsgruppe Wahlen befragte für das Politbarometer von Dienstag bis Donnerstag 1.301 Wahlberechtigte. Der statistische Fehlerbereich liegt den Angaben zufolge bei einem Wert von 40 Prozent bei drei Prozentpunkten, bei zehn Prozent bei zwei Punkten.

Auch laut dem ARD-Deutschlandtrend ist die SPD derzeit die stärkste Kraft. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme sie demnach auf 25 Prozent, die Union auf 20 Prozent und die Grünen auf 16 Prozent. Die FDP läge bei 13, die AfD bei 12 Prozent. Die Linke käme auf 6 Prozent. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von Infratest dimap hervor.

Bei einer Direktwahl des Kanzlers würden vier von zehn Befragten (43 Prozent) für den SPD-Kandidaten Olaf Scholz stimmen. Er liegt damit weiterhin deutlich vor dem Unionskandidaten Armin Laschet (16 Prozent) und Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock (12 Prozent).