Gespräche mit der FDP : Scholz’ erstes Machtwort

Am Montagmittag reichte es Olaf Scholz das erste Mal. Der SPD-Kanzlerkandidat hatte seit Sonntagabend mit verfolgt, wie die Spitze seiner Partei die FDP durch Drohungen und Beleidigungen gefügig zu machen versuchte. Dann sprach er ein Machtwort: Sein Stil ist das nicht.

Viel geschlafen hatte Scholz nicht, war aber doch ausgeschlafen genug, um zu erkennen, dass da aus seiner Sicht etwas in die ganz falsche Richtung lief. Schlecht übereinander zu reden, das sei keine Option, sagte Scholz auf einer Pressekonferenz nach der SPD-Präsidiumssitzung, wo die Partei unverblümt über den weiteren Kurs beraten hatte. Die Sitzung dauerte länger als erwartet. Und reden, so Scholz danach, solle und dürfe jeder mit jedem: „Es ist völlig okay, wenn die, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, auch untereinander sprechen. Wir wollen eine Regierung, die auf Vertrauen aufbaut.“

Scholz geht es darum, Vertrauen zu schaffen

Das war die klare Scholz-Ansage: Nicht die anderen schlechtmachen, nicht Teile der Koalitionsgespräche „in der Öffentlichkeit führen“, wo man „in lauter durchgesteckten Papieren lesen kann, was der eine vom anderen denkt“. Er halte nichts davon. „Wir alle, darauf haben wir uns verständigt, dass wir jetzt nicht einzelne Punkte mit der Presse sorgfältig durchgehen und diskutieren, sondern mit den Freunden, mit denen wir regieren wollen.“

Das Wort „Freunde“ für Grüne und FDP muss die beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Walter-Borjans schwer getroffen haben. Scholz wählte es mit Bedacht. Es gehe darum, Vertrauen zu schaffen. „Die Wähler haben uns sehr eindeutig beauftragt, eine Koalition mit Grünen und FDP zu bilden, und das wollen wir jetzt auch “, sagte Scholz. Aus der großen Ansammlung ausländischer Korrespondenten und ihren Fragen nach europäischer Stabilität, deutsch-britischem Verhältnis oder transatlantischer Partnerschaft sprach die Auffassung, dass man zumindest unter diesen Beobachtern mit Scholz als künftigem Kanzler zu rechnen beginnt.

Sorgen wurden wegen des Vakuums geäußert, das durch sich hinziehende Verhandlungen entstehen könne. Scholz sagte, er strebe an, eine Koalition bis Weihnachten zu bilden. Aus Sicht der SPD wolle man schnell und kurz sondieren, dann entscheiden, was gehe. Er strebe nach einer Koalition, „die gut funktioniert, für alle drei Parteien, für die Anhängerschaften und für das Land“. Alles müsse „zu einem guten Ergebnis führen, sodass die Anhängerschaften sagen: Das gefällt mir, das habt ihr gut gemacht.“

Gesucht wird ein Regierungsprojekt für mehr als vier Jahre

Und dann fügte Scholz einen Satz hinzu, der jedenfalls noch nicht zu den fortdauernd rot-grünen oder rot-rot-grünen Zukunftswünschen der Parteispitze passt: „Ich finde, eine Regierung, die sich gebildet hat, muss so miteinander regieren, dass sie sich zutraut, wiedergewählt zu werden.“ In dieser Lesart wäre die „Koalition einer Fortschrittserzählung“, wie Scholz es nannte, dann ein Projekt für mehr als vier Jahre und nicht eine Brücke zu neuen Konstellationen.

Der Wahlgewinner des Sonntags erinnerte dann einerseits daran, wie schlecht die FDP zuletzt (2009–2013) von der Union behandelt worden sei. Und wie gut jeweils die Erinnerungen an die sozial-liberale Koalition und die sozial-ökologische seien. Drauf könne man aufbauen.

Über Zusammensetzung, Größe von Delegationen und Ablaufpläne wollte sich die SPD zunächst noch nicht weiter äußern. Ein sechsköpfiges Sondierungsteam soll erste Gespräche mit Grünen und FDP führen. Dazu gehören Scholz, Esken, Walter-Borjans, Klingbeil, der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich und Malu Dreyer, die in Mainz erfolgreich eine Ampel-Koalition führt. Eine wichtige Personalie hatte Scholz am Morgen auf Nachfrage angesprochen: Mützenich, der seinen Kölner Wahlkreis knapp verteidigt hat, soll weiterhin eine wichtige Rolle spielen. „Wir sind uns alle einig, dass der jetzige Fraktionsvorsitzende ein ganz toller Mann ist.“

Das werde auch in der Fraktion so gesehen. Mützenich sei „ein ganz wichtiger Baustein für unser gemeinsames Gebäude gewesen. Ohne ihn hätten die beiden Parteivorsitzenden, der Generalsekretär und ich es gar nicht geschafft, diese große Linie über so lange Zeit zu entwickeln.“ Mützenich wird wohl am Donnerstag abermals zum Vorsitzenden der von 152 auf 206 Abgeordnete wachsenden SPD-Fraktion gewählt. Ob er, wie zu hören ist, eventuell im Oktober Bundestagspräsident wird, ist offen.

Perspektivisch stünden dann allerdings an der Spitze aller vier Verfassungsorgane vorläufig Männer, darunter drei von der SPD – Bundeskanzler Scholz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Bundestagspräsident. Scholz hatte Parität zwischen Männern und Frauen versprochen, wenn er Kanzler werde. Sollte Mützenich also das Amt übernehmen, wären Steinmeiers Aussichten auf eine zweite Amtszeit zunichtegemacht.

Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Am Montagabend verlagerte sich das politische Gespräch der Sozialdemokraten zum Gartenfest des Seeheimer Kreises, einer Vereinigung konservativerer SPD-Abgeordneter. An diesem Dienstag feiert die Parlamentarische Linke (PL) ihr Fest. Bei beiden Treffen würden, wie schon am Wahlabend im Willy-Brandt-Haus, viele Parteigenossen auftauchen, die nach jahrelanger Distanz in den vergangenen Tagen die Nähe zur Sozialdemokratie neu suchen – und zu potentiellen Posten. Kein sehr anmutiges Bild, aber ein Indiz für die Lage nach der Wahl.