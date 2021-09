Lauterbach und Serap Güler : Corona-Fachmann gegen Gastarbeiterkind

Aktualisiert am

Karl Lauterbach, Gesundheitsfachmann der SPD, am 9. September an einem Wahlkampfstand in der Fußgängerzone von Leverkusen Bild: Frank Röth

Die türkischstämmige Integrationspolitikerin Serap Güler tritt gegen Karl Lauterbach an. Er ist seit der Corona-Krise so bekannt wie kaum ein anderer in der SPD – aber er polarisiert. Kann seine Gegnerin davon profitieren?