Söder und Laschet : Zwei waren einer zu viel

Söders Angriffe gegen Laschet haben auch in der CSU viele aufgeregt. Noch halten sie still. Aber bleibt das auch so?

Freund, Feind, Parteifreund: Söder und Laschet am 1. Oktober in München vor der Feier zum 80. Geburtstag des CSU-Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber Bild: dpa

Es dauerte keine zwei Stunden, bis Markus Söder wieder einmal Fakten schuf. Kurz nachdem Grüne und FDP am Mittwoch angekündigt hatten, dass sie in Sondierungsgespräche für eine Ampelkoalition eintreten wollen, meldete sich der CSU-Vorsitzende in München zu Wort. „Es ist entschieden“, sagte Söder, „de facto“ sei Jamaika gescheitert. Jetzt sei es ein Gebot der „Selbstachtung“ der Union, nicht „in einer Art Dauerwartestellung“ zu bleiben und „Ersatzrad“ zu sein.

Oliver Georgi Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Bemerkenswert war nicht allein, dass Söder von der Entwicklung in Berlin wenig erschüttert wirkte und dass er das Wort ergriff, noch bevor SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz das Gesprächsangebot von Grünen und FDP überhaupt angenommen hatte. Sondern auch, dass schon wieder er es war, der die Deutungshoheit für die Union übernahm, nicht Armin Laschet. Kurz darauf gab dieser aus Düsseldorf zwar doch noch ein Lebenszeichen von sich und erklärte, die Union bleibe gesprächsbereit. Doch das wurde in Bayern vielerorts nur noch mit einem Kopfschütteln quittiert: Da sieht man’s wieder, der Armin kapiert’s einfach nicht. Bei der CDU wiederum, wo viele Söder ohnehin eine gehörige Mitschuld am Wahldebakel geben, weil er Laschet mit seinen fortgesetzten Sticheleien erst recht waidwund geschossen habe, dürfte mancher sein Vorpreschen als letzten Beweis eines lange gehegten Verdachts gesehen haben: Haben wir’s doch gewusst, Söder hat Jamaika nie gewollt und ist froh, dass die Sache erledigt ist!