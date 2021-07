Serie „Besuch beim Wähler“ (3) : Mehr tun fürs Klima, aber nicht bei uns

Aktualisiert am

Ob die Verkehrswende in Deutschland gelingt, entscheidet sich auch in Seelze, einer Kleinstadt bei Hannover. An einem Ortsteil entlang könnte die Bahn eine Trasse errichten, die die Fahrzeit zwischen Bielefeld und Hannover um mehr als eine Viertelstunde reduziert. Insgesamt sollen Köln und Berlin mit dem ICE schneller erreicht werden, damit der Deutschland-Takt, ein bundesweit abgestimmter Fahrplan, 2030 funktioniert.

Timo Steppat Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Mandy von Zobeltitz findet schnelle Zugverbindungen richtig. Aber sie möchte nicht, dass die Bahntrasse wenige hundert Meter hinter ihrem Grundstück verläuft. Drei Gründe führt die Vorsitzende der Bürgerinitiative an: Sie fürchtet den Lärm der Züge, besonders der Güterzüge, die dann wohl auch kämen; der Bahndamm, der aufgeschüttet werden müsste, würde die Landschaft verschandeln – und infolgedessen würden die Immobilien im Neubaugebiet an Wert verlieren.