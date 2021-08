Serie „Besuch beim Wähler“ (8) : Auf Wählerwanderung im Schwarzwald

Aktualisiert am

Lange galt der Schwarzwaldverein als Vorfeldorganisation der CDU. Das ist heute nicht mehr so. Mittlerweile gehen die Emotionen im ältesten deutschen Wanderverein zum Verhältnis von Wanderern und Mountainbikern hoch.

In Zeiten des Klimawandels beginnen Wanderungen an Bushaltestellen und nicht mehr auf Parkplätzen im Wald. Es ist 9.30 Uhr. Manfred Metzger, Vorsitzender der Ortsgruppe Freiburg-Hohbühl des Schwarzwaldvereins, geht die Teilnehmerliste durch. Alle 24 sind anwesend. Im benachbarten Hotel Halde sitzen einige im SUV angereiste Paare beim Frühstück. Der Feldberg liegt im Dunst, die wanderlustigen Senioren schnüren die Rucksäcke fest. Metzger geht voran, als Schlusslicht passt Beate Hartung auf, dass niemand abhandenkommt. 13 Kilometer hat sich die Gruppe vorgenommen. Die Strecke führt über Sankt Ulrich bis in ein Waldstück bei Obersdorf.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Der Schwarzwaldverein, 1864 gegründet, ist der älteste deutsche Wanderverein. Früher galt er als bodenständig und als Vorfeldorganisation der CDU. „Wir reden nicht so viel über Politik. Aber über Windräder haben sich die Meinungen geändert. Die Leute sehen, dass es nicht mehr anders geht“, sagt Metzger. Politisiert wird wenige Wochen vor der Bundestagswahl trotzdem – vor allem über das heiß umstrittene Thema „Wanderer kontra Mountainbiker im Wald“.