Serie „Besuch beim Wähler“ (4) : Reserve hat keine Ruh

Aktualisiert am

Kurz vor Mitternacht fliegen mitten im Odenwald auf einer Kühlerhaube die Finger über die Landkarte. „Stopp, Jungs, stopp. Er hat recht, ist mir zu unsicher. Da sind so viele Wege, die miniklein sind.“ Wenn eine Schneise dabei sei, könne man die nicht von einem Weg unterscheiden. Rolf Brand, 56 Jahre alt und Leutnant der Reserve, hat an diesem späten Samstagabend das Kommando über eine Handvoll Männer. Der Orientierungsmarsch ist der Höhepunkt des Ausbildungswochenendes der Reservistenkameradschaft Frankenstein, einer von rund 2500 in ganz Deutschland. Die Frankensteiner genießen unter ehemaligen Soldaten einen guten Ruf. Die Ausbilder sind mit Herzblut dabei. Die Schnitzel sind saftig, das Bier alkoholfrei.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





Das hilft der Gruppe nur leider gerade alles nicht. Sie muss bei völliger Dunkelheit durch Südhessens Wälder und Wiesen manövrieren, Geländepunkte mithilfe von Karte und Kompass ansteuern, Verwundete versorgen und Hoheitsabzeichen erkennen. Eine Schnitzeljagd für Erwachsene.