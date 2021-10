Junger Liberaler, junge Grüne : „Mit der FDP gibt es keinen Linksruck“ – „Das ist ein Ausdruck von Rechten“

Frau Weishaupt, Herr Teutrine, Sie sind beide neu in den Bundestag eingezogen. Wie war Ihr erster Eindruck?

Weishaupt: Ich weiß nicht, wie es Dir ging, Jens, aber ich fand alles sehr unwirklich. Die ersten Tage waren wie eine Klassenfahrt. Man hat Leute getroffen, die man schon von Jugendorganisationen oder von Parteitagen kennt. Man ist sehr müde, aber das Adrenalin trägt einen durch die Tage. Und dann kommt die Bürokratie, dann heißt es: Formulare ausfüllen.

Teutrine: Bei mir war es ähnlich. Am Anfang war vieles surreal. Als Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen hätte ich auch so an der Vorstandsitzung der FDP teilgenommen, ich hätte auch so etwas zu den Sonderungen sagen müssen. Aber dann gab es eine Hausführung durch den Deutschen Bundestag, wir gingen vorbei am Plenarsaal. Und wenn man dann eine Minute stehenbleibt, realisiert man schon mal ein Stück weit, was da auf einen zukommt.

Frau Weishaupt, Sie sind 28 Jahre alt, Herr Teutrine, Sie sind 27 Jahre alt. Ihre Generation hat vor allem Ihre beiden Parteien gewählt. Bei den Erstwählern liegen beide Parteien in etwa gleich auf. Waren Sie überrascht, dass die FDP so stark war?

Weishaupt: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. 2017 haben die Erstwählerinnen und Erstwähler noch mehrheitlich Union und SPD gewählt. Sie wählen also nicht automatisch grün. Es gibt auch junge Menschen, die konservativ sind oder mit einer grün-linken Erzählung nichts zustimmen. Das wird sich so schnell nicht ändern. Viele sagen nun, wir seien nicht so stark gewesen, wie erhofft. Aber wir haben doch stark zugelegt. Dass uns so viele junge Menschen gewählt haben, liegt auch an einer starken Grünen Jugend.

Teutrine: Da will ich Dir widersprechen, Saskia. Die Erstwähler, die uns gewählt haben, sind nicht konservativ.

Viele junge FDP-Wähler wurden als naiv und unreif beschrieben; als Kinder reicher Eltern. Hat Sie das getroffen, Herr Teutrine?

Teutrine: Viele haben geglaubt, unsere Generation bestehe nur aus Greta Thunberg und Fridays-for-Future. Aber die Jugend ist vielfältig, sie ist Fridays-for-Future und Trade Republic. Um es mal auf eine Formel zu bringen: Ich war überrascht, dass viele von diesem Ergebnis so überrascht waren. Die Häme und der Spott waren unangebracht. Manche haben geschrieben, das FDP-Ergebnis sei ein Beleg für das Bildungsversagen. Eine Journalistin schrieb, die jungen Leute hätten sich für Klubs statt fürs Klima entschieden. Das ist falsch: Sie sind gut informiert, sie haben aus inhaltlichen Überzeugungen gewählt. Es ist doch etwas positives, wenn die junge Generation divers ist.

Ihre beiden Parteien werden aller Voraussicht nach zusammen regieren. Was können Sie denn an der jeweils anderen Partei abgewinnen?

Weishaupt: Die große Gemeinsamkeit ist der Wille, etwas zu verändern. Das kann ein gutes Fundament sein, um eine Regierung zu bilden

Aber können Sie auch etwas Inhaltliches nennen?

Weishaupt: Die Abschaffung des Paragrafen 219A, das Werbungsverbot bei Schwangerschaftsabbrüchen. Aber auch bei der Pflege gibt es Gemeinsamkeiten. Wir wollen, dass Auszubildende mehr Zeit zum Lernen bekommen sollen.