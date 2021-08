Kanzlerkandidaten : Scholz und Baerbock kämpfen um den Promi-Wahlkreis

Olaf Scholz und Annalena Baerbock wollen nicht nur ins Kanzleramt. Sie ringen auch im selben Wahlkreis in Potsdam um den Einzug in den Bundestag. Mitbewerbern missfällt vor allem die Kandidatur des Sozialdemokraten.

Olaf Scholz und Annalena Baerbock am Freitag in Potsdam Bild: Imago

Ein regnerischer Sommerabend, etwa 50 Leute sind in die Kulturscheune in Ferch gekommen. Das Dorf liegt am Schwielowsee, wenige Kilometer südwestlich von Potsdam. In dem Backsteinhaus, gleich gegenüber der Feuerwehr, stellt sich Olaf Scholz den Fragen der Bürger. Die örtliche SPD hat eingeladen. Der Kanzlerkandidat kommt im dunklen Jackett und weißem Hemd, aber ohne Krawatte. Staatsmännisch und lässig zugleich. Scholz hat sich in jener Woche die Abende freigehalten für Veranstaltungen in seinem Wahlkreis.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Der trägt die Nummer 61 und umfasst die brandenburgische Hauptstadt, aber auch einige Gemeinden im Umland. Gleich die erste Frage hat es in sich: Warum kandidierst du hier? Scholz sagt: „Es macht keinen Sinn, in den Wahlkreis einzureisen, man sollte da wohnen.“ Zwar wohnt Scholz in Potsdam, allerdings noch nicht lange. Nachdem seine Frau Britta Ernst im Herbst 2017 für die SPD Bildungsministerin in Brandenburg geworden war und ihr Mann einige Monate später Bundesfinanzminister in der großen Koalition in Berlin, hat das kinderlose Ehepaar seinen Wohnsitz von Hamburg-Altona nach Potsdam verlegt – zunächst an den Stadtrand an der Glienicker Brücke, die Potsdam mit Berlin verbindet.

Seit Oktober ist Scholz auch Wahlkreiskandidat, die vormalige Bewerberin Manja Schüle wurde Brandenburger Wissenschaftsministerin und konnte nicht mehr antreten. Andere, die den Wahlkreis wollten, verzichteten freiwillig oder unterlagen dem bekannten Politiker. Scholz hatte bisher wenig Gelegenheit, sich um seinen Wahlkreis zu kümmern, deswegen muss er sich aufs Versprechen verlegen. Schon in Hamburg sei er „nicht nur zu Wahlen, sondern regelmäßig vorbeigekommen“. Und: „Als Abgeordneter im Bundestag werde ich immer verfügbar sein.“

Bei unangenehmen Themen weicht er aus

Scholz beantwortet an diesem Abend allerlei Fragen, etwa über das Ehegattensplitting oder den Radwegebau. Er gibt sich ernst, ein bisschen kanzlerhaft, aber zeigt oft sein verschmitztes Lächeln. Er redet den Leuten nicht nach dem Mund, bekennt sich zum Tempolimit von 130 Stundenkilometern aus dem SPD-Wahlprogramm („Ich wurde überstimmt, aber die anderen haben recht“), ist aber gegen generelles Tempo 30 in Ortschaften.

Er warnt vor Russland, das die Grenzen in Europa verletzt habe, und bekennt sich zu einer deutschen Rüstungsindustrie. Bei ihm unangenehmen Themen wie einer Vermögensteuer weicht er aus („Gab es auch unter Helmut Kohl, da soll man sich nicht so haben“). Einen ersten Applaus gibt es bei dem kritischen, aber doch wohlgesinnten Publikum erst nach anderthalb Stunden, als der Redner, wenn es um den zukünftigen Strombedarf aus erneuerbaren Energien geht, mal gegen den CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier vom Leder zieht. Scholz mag solche Bürgertreffen mit unangekündigten Fragen, er ist da ähnlich wie Kanzlerin Angela Merkel.

„Ich liebe das, keiner geht da unzufrieden nach Hause“, sagt der Kandidat, der in Hamburg tatsächlich regelmäßig Bürgergespräche veranstaltete. Dass er als Kanzlerkandidat in einigen Umfragen persönlich mehr Zustimmung bekommt als seine Mitbewerber, hat er gleich zu Beginn einfließen lassen. Er sagte: „Es berührt mich, dass so viele mir das Amt zutrauen.“