Künftiger Kanzler? : Olaf, der Eroberer

Staatstragend: Scholz kommt in Washington an Bild: Imago

Es ist ein warmer Mittwochvormittag in Washington und Olaf Scholz spricht über den Jahreswechsel. Der Bundesfinanzminister steht vor dem Weißen Haus, im Hintergrund demonstrieren einige hundert Menschen gegen fossile Treibstoffe, und Scholz wird nach der Regierungsbildung gefragt. Er lobt die „sehr gute und konstruktive“ Atmosphäre der Sondierungsgespräche und sagt dann: „Und deshalb bin ich sicher, dass das Vorhaben, das alle drei Parteien, die hier miteinander sondieren, haben, auch realisiert werden kann, nämlich dass wir vor Weihnachten eine neue Regierung haben.“ Zur Neujahrsansprache, die traditionell Kanzler oder Kanzlerin halten, würden alle ihre Aufgaben machen.

Dann fügt er noch eine kleine Botschaft an die FDP hinzu. Durch die vereinbarte Einführung einer globalen Mindeststeuer, über die auf der Tagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in Washington auch gesprochen wird, werde Deutschland mehrere Milliarden Mehreinnahmen haben „ohne Steuererhöhung“. Das gehe „einfach indem das weltweite Regime der Steuererhebung fairer und besser werde“. Wie praktisch.

Umstellung nach 16 Jahren Merkel

Scholz, der Finanzminister, will Kanzler werden. „Guten Tag, sehr geehrter Herr Minister“, war Scholz einige Stunden zuvor am Dienstagnachmittag im Luftwaffen-Airbus A340-300 begrüßt worden, noch am Boden in Berlin. Scholz’ Ziel ist eindeutig. Es sollen nicht mehr allzu viele Flüge mit dieser Anrede werden. Das Personal der Flugbereitschaft wird sich umstellen müssen, nach 16 Jahren Merkel.

Ein paar Wolken trieben am sonnigen Nachmittagshimmel, aber nicht so viele, dass die Hauptstadt im Norden des BER nicht gut zu sehen gewesen wäre. Gerade noch hatte der sozialdemokratische Kanzlerkandidat dort gesessen und mit Grünen und FDP die Möglichkeiten sondiert, eine Regierung zu bilden. Die drei Ampel-Partner waren gut in Schwung gekommen, hatten den ganzen Montag verhandelt, mit großer Disziplin ganz wenig nach außen getragen und sich am Dienstag wieder getroffen. Dann erzwang die Amerika-Reise des wichtigsten SPD-Unterhändlers eine Änderung des Formats. Bis Freitag muss im ganz kleinen Kreis weitergesprochen werden.

Ort des Triumphs für den Finanzminister

Noch hat Olaf Scholz keine Koalition, die ihn zum Kanzler wählt. In einem deutlich funktionaleren Gebäude als dem Weißen Haus wird daran gearbeitet, dass es so weit kommt: im Berliner CityCube, einem Messebau mit Neonlicht und vielen Rolltreppen. Dort wurden einst Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu Parteivorsitzenden gewählt – und nicht Scholz. Jetzt soll der Bau zu einem Ort des Triumphes für den Finanzminister werden.

SPD und Grüne sagten am Dienstag nach einer weiteren Sondierungsrunde frohgemut, man habe sich „gemeinsam auf den Weg“ gemacht. Volker Wissing, Generalsekretär der FDP, gab sich skeptischer. Die „Stunde der Wahrheit“ stehe noch bevor. Aktuell sitzen die Parteien untereinander zusammen und beraten. Am Freitag soll dann geklärt werden, ob bald Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden.

Während Scholz also in der Weltpolitik unterwegs ist, wird in Berlin die Textarbeit gemacht. Am Freitag soll es ein Papier geben, acht Seiten lang. Der SPD hätten auch zwei gereicht, aber die Grünen wollen offenbar mehr Stoff, über den sie am Wochenende auf einem Parteitag beraten können. Der SPD geht es ums große Ganze: Vertrauensbildung, gute Atmosphäre, passende Überschriften.