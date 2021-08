Kanzlerkandidat der SPD : Olaf Scholz erntet

Freitagnachmittag an einem Feldrain in Brandenburg. Ein paar Bauern sind versammelt, der Weizen steht bis zum Horizont, ein Mähdrescher hält sich bereit. Auf dem staubigen Feldweg glänzen zwei gepanzerte Mercedes-Limousinen in der Julisonne. Die Landwirte erwarten sie schon. Eine Polizistin schaut lässig nach, ob sie Mistgabeln mitgebracht haben, auch aus Berlin ist jemand dabei, „vom WBH“, sagt sie. Es klingt wichtig, wie „WahlBundesHauptquartier“, meint aber die SPD-Parteizentrale.

Aus einer der Limousinen steigt Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Da die Bauern, dort der Kanzlerkandidat. S-Klasse vor Mähdrescher. Wie kommt man über eine solche Distanz hinweg? Scholz sagt: „Hallo!“ Er wird freundlich begrüßt, vor allem von Vater und Sohn Syring, denen das Feld gehört, ebenso wie etliche weitere Hektare. Scholz trägt dunkelblaue Anzughose und weißes Hemd, keine Krawatte. Die zieht er nur an, wenn er als Finanzminister auftritt. Jetzt ist er Kandidat. Für die SPD und den Wahlkreis 61.

Man habe, sagt Thomas Syring, den Mähdrescher dort stehen, und wenn der Herr Scholz wolle, könne er ihn ja auch mal fahren. Scholz kneift ein wenig die Augen zusammen und grinst. „Unbedingt“, sagt er und, „ich will nicht behaupten, dass ich nur deswegen gekommen bin ...“ Dann geht es zu einem Gespräch bei Schorle und Wasser. Dabei erfährt er allerlei über Sorgen und Ärger, aber auch das Glück des Landwirtelebens. Und dann steigt Scholz auf den Mähdrescher und fährt die Ernte ein.

Man könnte das Bild – weites Feld, Mähdrescher, Scholz – auch auf die letzten drei Jahre im Leben des Politikers übertragen. Denn seitdem der frühere Erste Bürgermeister von Hamburg Anfang 2018 sein Rathaus verlassen hat, um in die Bundespolitik zurückzukehren, hatte er ein Ziel vor Augen: die Spitzenkandidatur der SPD und dann das Kanzleramt.

Früh hat Scholz gesät. Mit der Partei- und Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles hatte er gemeinsam nach dem Scheitern der Kandidatur von Martin Schulz einen Plan gefasst. Die SPD sollte weiter regieren, möglichst solide, möglichst erfolgreich. Scholz würde das garantieren. Zugleich würde Nahles die SPD aufrichten, Wunden aus der Hartz-Periode heilen, zum Angriff blasen.

Eines der ersten Manöver des Duos bestand darin, nicht nur Schulz aufs politische Abstellgleis zu bringen, sondern auch Sigmar Gabriel. Der war acht Jahre Parteivorsitzender gewesen, bevor er im Alleingang Schulz berief. Zuletzt war Gabriel Außenminister gewesen – 13 Monate lang. Er redete aber so, als führe er das Auswärtige Amt seit den Tagen Hans-Dietrich Genschers. Und er wollte gerne bleiben. Nahles und Scholz aber waren sich einig: Gabriel musste gehen, damit Ruhe in die SPD komme.

So geschah es. Und mit Heiko Maas holten Nahles und Scholz einen parteipolitisch eher blassen Politiker ohne außenpolitische Statur. So sollte es auch sein, obwohl nicht in dem Ausmaß, in dem sich Maas’ Schwäche zuletzt in der Afghanistan-Krise zeigte. Auch anderes ging schief bei Scholz’ Ernte-Plan. Es kamen politische Unwetter, Hagelschauer, Niederschläge.