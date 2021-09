Was zu tun ist : Die Chance nach Merkel

Außenpolitische Fragen, das zeigt die Erfahrung, entscheiden kaum darüber, wie Wahlen ausgehen. Das wird wahrscheinlich auch am 26. September nicht anders sein. Das Debakel in Afghanistan erinnerte jedoch in aller Brutalität das oft um sich selbst kreisende Deutschland daran, dass es Themen gibt, mit denen es sich – auch schon in einem Wahlkampf – intensiver beschäftigen muss als mit einem geschönten Lebenslauf und einem Lachen zur falschen Zeit.

Der Rückzug aus Afghanistan, einem vergleichsweise unbedeutenden Land in Asien, markiert das endgültige Ende einer Epoche und einer Utopie: Sie glaubte daran, dass sich nach dem Ende des (ersten) Ost-West-Konflikts die westlichen Vorstellungen von Menschenwürde und Demokratie auf der Welt weitgehend durchsetzen würden. Dieser Traum drehte sich allenfalls in der deutschen Version nur um die Menschenliebe. Doch selbst die Anwendung von militärischer Gewalt durch Staaten, die sich dieser Mission aus nüchterneren Motiven verschrieben hatten, konnte nicht verhindern, dass radikale Ideologien und die sie vertretenden Kräfte wieder an Boden gewannen.