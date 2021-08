F.A.Z. exklusiv : Deutsche Muslime sehen Demokratie positiver als Gesamtbevölkerung

Aktualisiert am

Etwa die Hälfte der in Deutschland lebenden Muslime sind auch deutsche Staatsbürger. Eine Allensbach-Umfrage zu ihren politischen Einstellungen widerlegt weit verbreitete Klischees.

Durch die Einwanderung in den vergangenen Jahrzehnten hat die ethnische und religiöse Vielfalt in der deutschen Gesellschaft deutlich zugenommen. Rund jeder vierte Einwohner Deutschlands hat heute einen Migrationshintergrund, ist also entweder selbst nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren worden oder hat mindestens ein Elternteil, das als Nichtdeutscher geboren wurde.

Viele dieser Bürger ausländischer Herkunft sind muslimischen Glaubens. Da gleichzeitig die Bedeutung der christlichen Kirchen seit Jahrzehnten kontinuierlich zurückgeht, drängt sich die Frage auf, wie sich diese Verschiebung der konfessionellen Struktur der Bevölkerung im Verhältnis der Bürger zum Staat niederschlägt und gegebenenfalls künftig auch Wahlen beeinflussen könnte.