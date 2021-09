Merz und Laschet in Stuttgart : Scharfe Angriffe gegen Scholz und Baerbock

Der Kanzlerkandidat und sein früherer Mitbewerber: Armin Laschet und Friedrich Merz (links) bei ihrem gemeinsamen Aufritt am Mittwoch in Stuttgart. Bild: dpa

Kanzlerkandidat Armin Laschet und Friedrich Merz (beide CDU) haben einen gemeinsamen Auftritt in Stuttgart bei Südwestmetall genutzt, um die derzeit diskutierten Finanzskandale des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zu thematisieren. Merz, der in Laschets Zukunftsteam für Wirtschafspolitik zuständig ist, sagte: „Es wird langsam darüber nachgedacht, ob Olaf Scholz tatsächlich Kanzler werden soll.“ Merz stellte zudem die Frage, ob Scholz‘ Finanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt in Deutschland tatsächlich Kanzleramtsminister werden dürfe. Gegen Schmidt ermittelt die Staatsanwaltschaft Osnabrück. Er hatte Teile eines Durchsuchungsbeschlusses auf Twitter veröffentlicht. Dabei ging es um die Aufklärung von Versäumnissen bei der Verfolgung von Geldwäsche

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Auf die Frage, ob das in Stuttgart vorgelegte CDU-Papier „Solide Finanzen, starke Wirtschaft, Wohlstand für alle“ Neuigkeiten enthalte, antwortete Laschet: Man könne wenige Tage vor der Wahl nichts Neues mehr erfinden. Alles, was die Union nach der Wahl tun werde, sei im Wahlprogramm enthalten. Wenn der Solidaritätszuschlag verfassungswidrig sei, dann werde die Union hieraus steuerliche Entlastungen für Bürger mit geringem und mittlerem Einkommen finanzieren. Für weitere Steuersenkungen gebe es keine Spielräume, so der Kanzlerkandidat.

Mehr zum Thema 1/

Ihm und Merz gehe es aber darum, die Wähler noch einmal daran zu erinnern, vor welcher Richtungsentscheidung sie in elf Tagen stünden: Im Wahlkampf und in den Triellen habe sich gezeigt, dass sich SPD, Grüne und Linkspartei einige seien: es brauche möglichst viele Vorschriften, damit Deutschland aus der Pandemie herauskomme und klimaneutral werde. Das sei nicht die Auffassung von CDU und CSU. Die Union sei die Partei der sozialen Marktwirtschaft, sie setze darauf, wirtschaftliche Dynamik zu entfesseln und Bürokratie abzubauen. Wenn man jetzt die Konjunktur mit Steuererhöhungen abwürge, werde sich die künftige Regierung viele klimapolitischen Maßnahmen nicht leisten können.

Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock griff Laschet scharf an. „Wir sind nicht der Meinung, dass Verbote Innovationstreiber sind“, sagte Laschet mit Blick auf einer ihrer jüngeren Äußerungen. Und: Es sei „kontraproduktiv fürs Klima“, wenn man jetzt vorzeitig aus der Verbrenner-Technologie aussteige, so Laschet weiter mit Blick auf eine weitere. Ohne wirtschaftliche Prosperität und solide Staatsfinanzen werden man auch die klimapolitischen Ziele nicht erreichen.

Umfrage , Umfrage von: Quelle: wahlrecht.de Alle Ergebnisse aus Bund und Ländern

Merz warnte davor, bei der Diskussion über künftige Antriebstechniken für Autos ähnliche Fehler wie beim Ausstieg aus der Atomenergie zu begehen: „Es fehlen uns schon heute die Möglichkeiten, die Kernenergie fortsetzen zu können. Es gibt keine Forscher mehr, keine Manager mehr, die sich mit dieser Technik auskennen.“ Wenn man nun ein Verbot des Verbrennermotors beschließe, dann „werden wir auch die Fähigkeiten für diese Technologie verlieren“.

Merz wollte die schwierige Lage der Union, die in Meinungsumfragen bei 22 Prozent stagniert, nicht interpretieren. „Analysen mache ich nicht, bevor das Ergebnis feststeht.“ Die Stimmung in der Bevölkerung verändere sich gerade, er misstraue den Umfrageergebnissen. Es könne am Ende sein, dass die Union „mit 24,3 Prozent“ die stärkste Fraktion werde. Das wäre die Hälfte dessen, was die CDU bei der Bundestagswahl 1976 bekommen hätte. „So verrückt ist die Welt.“