Letzte Sitzung des Bundestags : Wahlkampf im Hohen Haus

Skat wird zu dritt gespielt, in der Regel einer gegen zwei. Wer gute Karten hat, kann den beiden anderen sein Spiel aufzwingen. Für denjenigen, der kein so gutes Blatt hat, kann es hilfreich sein, wenn er seine Karte als Letzter legt, hinten sitzt, wie die Skatspieler sagen. So kann er auf die anderen reagieren. Ähnlich kann es im Kampf von drei Kanzlerkandidaten sein. Am Dienstag saß Armin Laschet hinten.

Der Bundestag hatte sich zur letzten Sitzung der Legislaturperiode getroffen, um drei Stunden über die Lage in Deutschland zu sprechen. Das war eine Einladung, zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl das Parlament in eine Wahlkampfarena zu verwandeln. Und niemand schlug sie aus. Der Versuch der Oppositionsparteien FDP und Grüne, dem Hohen Haus durch eine Geschäftsordnungsdebatte vor der allgemeinen Aussprache noch eine inhaltliche Befassung mit dem Abzug aus Afghanistan aufzudrängen, scheiterte am Widerstand der Koalitionsfraktionen.

Merkel bescheinigt sich eine gute Leistung

Michael Grosse-Brömer, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, setzte noch in dieser vorgeschalteten Diskussion den Ton für das, was anschließend kam. Eine Debatte über Afghanistan sei nicht erforderlich. Die Grünen täten viel mehr gut daran mitzuteilen, dass sie nach der Wahl nicht mit einer Partei koalieren würden, die nicht einmal der gesetzlichen Grundlage für die Evakuierungsaktion zum Ende des Afghanistan-Einsatzes zugestimmt habe. Da war er, der Vorwurf der Union, Grüne und SPD wollten eine Regierung mit der Linkspartei bilden.

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, und der Bewerber der SPD, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, gehören dem Bundestag ohnehin an. Unions-Kandidat Laschet hat als Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens das Recht, an den Sitzungen teilzunehmen und zu sprechen. Kein Wunder, dass er davon am Dienstag Gebrauch machte. Doch bevor diejenigen drankamen, die Nachfolger von Bundeskanzlerin Angela Merkel werden wollen, sprach sie selbst.

Zunächst bescheinigte sie sich in eine gute Leistung. Wie sie das in jüngster Zeit gerne tut, erinnerte sie daran, dass man im Kampf gegen den Klimawandel nicht nur eine CO2-Bepreisung eingeführt habe, sondern inzwischen eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen unterwegs seien. Die Zahl der Arbeitslosen sei in ihrer Amtszeit von fünf Millionen auf die Hälfte gesunken. Auch bei der Digitalisierung sei viel erreicht worden, so biete vor allem der Bund inzwischen Verwaltungsleistungen online an. Es gebe „kleine Schwierigkeiten, die kann man benennen“, im Großen und Ganzen habe man jedoch Fortschritte gemacht.

Die Union sinkt unter 20 Prozent

Dann richtete Merkel die rhetorischen Geschütze auf die SPD. Sie lobte die Erfolge bei den Corona-Impfungen und sagte, dabei sei niemand ein „Versuchskaninchen“. Diesen Ausdruck hatte Scholz kürzlich gewählt. Merkel rief dazu auf, die Menschen sollten sich impfen lassen. Davon müsse man mit Argumenten überzeugen und nicht mit „schiefen Bildern von Versuchskaninchen“.

Dann kam Merkel direkt auf die Wahl zu sprechen. Es sei nicht egal, wer künftig Deutschland regiere, ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei oder eine Regierung mit Maß und Mitte unter einem Kanzler Armin Laschet. Als es daraufhin unruhig im Saal wurde, sagte Merkel: „Ich sage ja nur die Wahrheit!“ Und weiter: „Meine Güte, ich bin seit 30 Jahren Mitglied des Bundestages.“ Wo, wenn nicht an diesem Ort solle über solche Fragen diskutiert werden. Da stand die Unionsfraktion zum ersten Mal an diesem Tag auf, um kräftig zu applaudieren.

Mancher mag damit seiner Erleichterung Ausdruck verliehen haben, dass Merkel sich seit Kurzem mehr als bisher in den Wahlkampf einmischt und für Laschet kämpft. Die Zeit wird schließlich knapp, wie Unionspolitiker immer wieder betonen. Das Umfrageinstitut Insa sah die Unionsparteien am Montag zwar einen halben Prozentpunkt besser dastehen als die zuletzt gemessenen 20 Prozent, allerdings stieg der Wert für die SPD gleich um einen ganzen Punkt auf 26. Und Forsa veröffentlichte im Auftrag von RTL eine Erhebung, die nur noch auf 19 Prozent für die Union kommt.