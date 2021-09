Bundestagswahl : CDU kündigt Gespräch mit Grünen an

Die Union will am Sonntag mit der der FDP und am Dienstag mit den Grünen über eine mögliche Jamaika-Koalition sprechen. Laut CDU-Generalsekretät Paul Ziemiak sprach sich im Präsidium seiner Partei eine Mehrheit dafür aus.