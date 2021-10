Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) fordert bei 1,99 Euro Spritpreis ein Eingreifen des Bundes. Bild: dpa

Scheidender AfD-Vorsitzender Meuthen: Will kein Feigenblatt sein +++ Klöckner: Frauen in der Union in der Breite zu wenig sichtbar +++ Schäuble will nicht mehr für CDU-Vorstand kandidieren +++ Alle Entwicklungen zur Bundestagswahl im Liveblog.