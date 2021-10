Aktualisiert am

Die Sondierer am Montag in Berlin Bild: dpa

Verkehrsminister Scheuer: Ab 1,99 Euro muss Spritpreis-Bremse greifen +++ Scheidender AfD-Vorsitzender Meuthen: Will kein Feigenblatt sein +++ Klöckner: Frauen in der Union in der Breite zu wenig sichtbar +++ Alle Entwicklungen zur Bundestagswahl im Liveblog.