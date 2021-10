Aktualisiert am

Ordnet der Klimapolitik alles unter: Die Grüne Jugend an einer Protestaktion in Oldenburg am 10. September Bild: dpa

Günther: Nicht alle haben im Wahlkampf an einem Strang gezogen +++ Söder: "Am Ende wollten die Leute einen anderen Kanzlerkandidaten" +++ FDP will im Bundestag nicht neben AfD sitzen +++ Alle Entwicklungen zur Bundestagswahl im Liveblog.