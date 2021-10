Milliardenschwere Staatshilfen : Frankreich will verstärkt auf Atomkraft setzen

Frankreich will in Zukunft vermehrt auf Atomenergie setzen: Präsident Emmanuel Macron kündigte Staatshilfen in Höhe von 30 Milliarden Euro für die Industrie seines Landes an; eine Milliarde Euro davon soll in den Ausbau der Kernkraft investiert werden.