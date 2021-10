Aktualisiert am

Ampel will bis Freitag Entscheidungsgrundlage für Koalitionsverhandlungen

Liveblog Bundestagswahl : Ampel will bis Freitag Entscheidungsgrundlage für Koalitionsverhandlungen

Volker Wissing (FDP), Lars Klingbeil (SPD) und Michael Kellner (Grüne) am Freitag bei ihrem Presseauftritt in Berlin Bild: EPA

Michael Kellner: Menge an Gemeinsamkeiten größer, Menge an Unterschieden kleiner geworden +++ Nadine Schön: Seit Jahren zu wenig Frauen in Parlament und CDU +++ Alle Entwicklungen zur Bundestagswahl im Liveblog.