Laschet-Nachfolge : Kann eine Doppelspitze die CDU retten?

Was tun mit einer Partei, die seit bald drei Jahren vergeblich versucht, sich eine stabile Führung zu geben und damit gleich zweifach gescheitert ist? Die Aufgabe, die Armin Laschet vor sich hat, der Noch-CDU-Vorsitzende, ist denkbar groß. Er soll verhindern, dass es ein drittes Mal scheitert. Denn sonst hätte die CDU im Bund nicht nur die Oppositionsbänke zu drücken, sondern würde womöglich auf lange Sicht in die politische Bedeutungslosigkeit abstürzen.

Mit den jüngsten Beschlüssen hat Laschet die aufgeregte Partei zumindest erst einmal beruhigt: Eine Konferenz der CDU-Kreisvorsitzenden wird am 30. Oktober zusammenkommen, auf dem nächsten Parteitag werden Vorstand und Präsidium komplett neu gewählt. Vor allem hat Laschet so Zeit gewonnen. Die braucht er dringend.

Als Horrorszenario für die Frage der Laschet-Nachfolge gilt mittlerweile eine abermalige Kampfabstimmung zwischen mehreren Kandidaten – und eine Stichwahl, die ein Bewerber dann mit denkbar knappem Ergebnis gewinnt. So war es bei der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer 2018 und bei der Wahl Laschets 2020 – beide Male verlor Friedrich Merz hauchdünn.

Das habe zu „Gräben und Verletzungen geführt“, sagt die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher, und dürfe sich nicht wiederholen. Es könne nicht sein, dass die Partei sich zwischen „drei, vier, fünf – oder wie viel auch immer – Bewerbern“ entscheiden müsse, vielmehr brauche es einen „ganzheitlichen Ansatz“, sagte die 48 Jahre alte Politikerin aus Niedersachsen dem Nachrichtenportal t-online. Die Ansicht ist in der CDU weit verbreitet.

Doch dem Wunsch, ein abermaliges Schaulaufen der Kandidaten zu verhindern, steht bisher der Wille von fünf CDU-Politikern entgegen, die sich für das Amt des Vorsitzenden bewerben könnten. Zwar hat bisher keiner offiziell seine Kandidatur erklärt. Doch gehen alle davon aus, dass sie daran denken. Es handelt sich um Gesundheitsminister Jens Spahn, den Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz, den Chef der Mittelstandsvereinigung Carsten Linnemann, den Fraktionschef im Bundestag Ralph Brinkhaus und den Außenpolitiker Norbert Röttgen. Sie stammen alle aus Nordrhein-Westfalen und sind alle katholischer Konfession. Neben Merz haben Spahn und Röttgen schon einmal für den Vorsitz kandidiert.

Ein Team wird herbeigesehnt

Laschet führt derzeit Gespräche mit dem Ziel, das Bewerberfeld zu reduzieren. Als wünschenswert gilt es in der CDU, dass ein Vorsitzender mit mindestens einem Zweidrittelergebnis gewählt wird. Als besonders heilsame Lösung wird ein Team herbeigesehnt, in dem es nur einen Kandidaten für den Vorsitz geben würde.

Doch die Sache ist kompliziert, auch weil die möglichen Kandidaten sich gegenseitig nicht grün sind. Von Friedrich Merz nehmen manche an, dass seine Ambitionen nicht ganz so ernsthaft sein könnten. Der 65 Jahre alte einstige Fraktionsvorsitzende im Bundestag ginge, wenn er Parteichef würde, bei der nächsten Bundestagswahl auf die 70 zu. Er könnte zugunsten von Linnemann verzichten, der auch für den Wirtschaftsflügel der CDU steht. Röttgen ist zwar erst 56, aber hat das Manko, dass er in seinem nordrhein-westfälischen Landesverband nicht gut gelitten ist. Brinkhaus, 53 Jahre alt, ist bei den Merkel-Anhängern wenig beliebt, seit er Volker Kauder aus dem Amt des Fraktionsvorsitzenden drängte. Doch auch bei jenen, die ihn vor drei Jahren wählten, gibt es viele, die enttäuscht sind, weil er in ihren Augen nicht die Akzente setzte, die das Selbstbewusstsein der CDU/CSU-Fraktion nach langen Merkel-Jahren gebraucht hätte.

Bleiben Spahn und Linnemann. Sie stehen für eine neue Generation in der CDU – Spahn ist 41, Linnemann 44. Und sie sind die Einzigen der fünf, die sich gegenseitig schätzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie gegeneinander antreten würden, gilt daher als gering. Manche hoffen darauf, dass Spahn sich mit Linnemann – und dem Wirtschaftsflügel – einigen könnte, dass beide in einem Team antreten, Linnemann dann etwa Generalsekretär würde.