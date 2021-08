Fragen Sie die Kandidaten : Für Laschet fängt der Wahlkampf erst an

F.A.Z.-Abonnenten waren aufgefordert, uns ihre Fragen an Armin Laschet zu schicken. Nun hat der Kanzlerkandidat geantwortet: zu Tempolimit, Steuererhöhungen, seinem Wunschpartner – und Fehlern in seinem Wahlkampf.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will im Kampf gegen den Klimawandel lieber Anreize und Innovationen ins Feld führen als Verbote. Laschet stellte sich am Mittwoch als erster von vier Spitzenkandidaten den Fragen, die F.A.Z.-Leser an ihn gerichtet hatten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident sagte, es sei in der Reihenfolge „falsch“ gewesen, in Deutschland zuerst die Kernkraftwerke abzuschalten und nun die Kohlekraftwerke abzuschaffen. Die Entscheidung sei freilich unumkehrbar. Laschet wandte sich gegen die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen, er nannte den Klima-Effekt dieser Maßnahme „gering“.

Auf Fragen, wie er die Pannen im Verlauf seiner Kandidatur bewerte, sagte Laschet, der Wahlkampf beginne für ihn ja jetzt erst, bislang sei er mit den Folgen von Corona-Pandemie und Flutkatastrophe vollauf beschäftigt gewesen; allerdings nannte er sein Lachen bei einem Ortstermin mit dem Bundespräsidenten im Katastrophengebiet „unangemessen“.

Der aktuelle Wahlkampf sei „ein ganz besonderer“: Da Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Amt aufgebe, fehle der übliche Gegensatz zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien, vielmehr würden alle Parteien neu um Mehrheiten werben. Laschet sagte, nachdem lange „andere Aufgabenstellungen“ die politische Aufmerksamkeit beansprucht hätten, sei er nun froh, die inhaltlichen Unterschiede im Wahlkampf hervorheben zu können. Als wichtigste politische Aufgabe der Unionsparteien nannte Laschet das Bemühen, das Wirtschaftswachstum nach der Pandemie wieder zu beleben.

„Die Migrationsfrage ist noch lange nicht gelöst“

Zur Migrations- und Ausländerpolitik sagte der Kanzlerkandidat der Union, er sehe nicht die Notwendigkeit, sich von seiner Vorgängerin im Kanzleramt abzusetzen. Auch Angela Merkel habe ja geäußert, eine Flüchtlingslage wie im Jahr 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Dieser Satz „ist richtig“, sagte Laschet. Er wies hin auf Befürchtungen, dass die Lage in Afghanistan zu neuen Fluchtbewegungen führen könne, und erinnerte an die „Armutsmigration aus Afrika“ sowie die Versuche des belarussischen Machthabers Lukaschenko, die EU durch gezielte Flüchtlingsbewegungen in das Baltikum unter Druck zu setzen. Alle diese Ereignisse zeigten, dass „die Migrationsfrage noch lange nicht gelöst“ sei.

Laschet gestand ein, dass es in vielen Bundesländern ein „Vollzugsdefizit“ bei der Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer gebe, sagte aber, es müsse ebenso sichergestellt werden, dass jeder, der berechtigt in Deutschland lebe, Ausbildungs- und Bildungschancen erhalten könne. Es seien einerseits klare Regeln, andererseits aber die Chance auf Teilhabe notwendig.

„Harte Verhandlungen“ mit den Grünen

Bei der Frage nach möglichen Koalitionspartnern für die Union ließ Laschet keinen Zweifel daran, dass er die Freien Demokraten für den Wunschpartner halte. In Düsseldorf habe er im Regierungsbündnis mit der FDP „viel bewegt“, sagte Laschet, die Modernisierung von Staat und Verwaltung sei mit der FDP „am leichtesten möglich“. Sollte das Wahlergebnis am 26. September hingegen ein Bündnis mit den Grünen nötig machen, würden etwa auf dem Feld der inneren Sicherheit, aber auch bei der Ausrichtung von Wirtschafts- und Finanzpolitik „harte Verhandlungen“ notwendig werden.

In der Steuerpolitik zeigte Laschet sich nicht bereit zu einer Zusage, definitiv auf Steuererhöhungen zu verzichten; er sagte stattdessen, er wolle „alles tun, dass es nicht zu einer Steuererhöhung kommt“. Die Wirtschaft sei noch dabei, sich von den Folgen der Corona-Pandemie zu erholen; viele Arbeitnehmer seien nach wie vor in Kurzarbeit. Steuererhöhungen seien in dieser Lage „der völlig falsche Weg“. Zum weiteren Umgang mit der Corona-Infektionslage sagte Laschet, wer geimpft sei „muss keinen Lockdown mehr fürchten“; wer sich aber nicht impfen lasse, der müsse künftig „viele Nachteile in Kauf nehmen“.

