Verstoß gegen Mäßigungsverbot? : CDU greift Scholz-Vize an

Die Union verdächtigt Wolfgang Schmidt, Staatssekretär von Finanzminister Olaf Scholz, gegen das Beamtenrecht zu verstoßen. Es geht um Schmidts zahlreiche Wortmeldungen auf Twitter. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Thorsten Frei sagte der F.A.S., er wisse nicht, „wie Schmidt diesen Einsatz mit den Pflichten eines beamteten Staatssekretärs und dem beamtenrechtlichen Mäßigungsgebot vereinbart“.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Beamte sind gesetzlich verpflichtet, ihre Aufgaben „unparteiisch“ zu erfüllen. Bei politischer Betätigung müssen sie laut Gesetz „Mäßigung und Zurückhaltung“ wahren. Schmidt, SPD-Mitglied und enger Vertrauter von Scholz, verbreitet auf Twitter regelmäßig Lob für die SPD und Scholz. So retweetet er Tweets von Scholz selbst und Jubeltweets der SPD („Wahnsinn! Über 2000 Menschen waren gerade in Göttingen, um Olaf Scholz zu sehen“). Auch kommentiert er Überschriften als „schön“, die Umfragen mit guten Werten für Scholz zitieren. Zwar dürfen sich Beamte politisch äußern.

Doch im Wahlkampf gelten strengere Regeln. Das geht aus internen „Handreichungen“ der Regierung hervor, die der F.A.S. vorliegen. So dürften Beamte im „politischen Meinungskampf“ keine „amtlichen Ressourcen“ nutzen und sich nicht ausdrücklich auf ihr Amt beziehen. Schmidt kennzeichnet seinen Twitter-Account mit „Hier privat unterwegs“. Er wollte sich auf Anfrage nicht öffentlich zu den Vorwürfen äußern. Das Thema ist heikel für ihn, da die Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen eines Tweets Ermittlungen gegen ihn eingeleitet hat. Er soll ein Dokument aus einem Ermittlungsverfahren veröffentlicht haben. Scholz sagte in diesem Zusammenhang: „Der Staatssekretär twittert viel, das kann ich kaum noch nachvollziehen, was er da im Einzelnen macht.“