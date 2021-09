Nach der Bundestagswahl : Kramp-Karrenbauer will Verteidigungsministerin bleiben

Für den Evakuierungseinsatz in Kabul bekam sie nicht nur Lob und in Armin Laschets „Zukunftsteam“ ist sie nicht vertreten. Doch Annegret Kramp-Karrenbauer will weitermachen.

„Ich halte den Kopf hin“: Die Verteidigungsministerin wollte sich am Einsatz in Kabul messen lassen. Bild: Reuters

Es ist nicht lange her, dass Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ihre politische Zukunft mit dem Evakuierungseinsatz am Flughafen von Kabul verbunden hat. „Wenn diese Mission zu Ende ist, dann werde ich für mich selbst sehr genau überlegen, welche Verantwortung ich getragen habe, welcher Verantwortung ich gerecht geworden bin, wo vielleicht auch nicht – und welche Schlüsse ich persönlich daraus ziehen muss“, sagte sie unlängst in Bild-TV. „Was immer vor Ort passiert, ich halte den Kopf hin.“

Nun scheint die Ministerin ihre Schlüsse gezogen zu haben. Eine Woche, nachdem die Luftwaffe ihren Einsatz in Kabul überstürzt beendet hat, sagte Kramp-Karrenbauer der Saarbrücker Zeitung: „Mein politisches Ziel ist es, meinen Wahlkreis im Saarland zu gewinnen und in Berlin auch künftig als Ministerin die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zu vertreten.“ Wegen des verspäteten Evakuierungseinsatzes in Kabul nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan waren aus der Opposition unlängst Rücktrittsforderungen an die Miniserin laut geworden. Der Einsatz lief dann unter dem Strich aber gut. In elf Tagen rettet die Bundeswehr mehr als 5000 Menschen aus Afghanistan. Es gelang, alle deutschen Diplomaten, Soldaten und Polizisten auszufliegen. Viele afghanische Ortskräfte, die sich in den Dienst der Bundeswehr und anderer deutscher Organisationen gestellt hatten, mussten aber zurückbleiben.

Vor Kramp-Karrenbauers Äußerungen zu ihren Zukunftsplänen hatte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) am Freitag in Berlin sein „Zukunftsteam“ vorgestellt, dem die Ministerin aus dem Saarland nicht angehört. Kramp-Karrenbauer sagte, sie sei „froh, dass mit Peter Neumann ein Kenner der Terrorszene“ zu den acht Fachleuten in Laschets Team gehöre. Der Terrorismus-Forscher vom Londoner King’s College hat darin die innere und äußere Sicherheit als Zuständigkeitsbereich.

Laschet hatte das Team am Freitag vorgestellt, um gut drei Wochen vor der Bundestagswahl seinem Umfragetief entgegenzuwirken. Kramp-Karrenbauer sagte der „Saarbrücker Zeitung“, sie sei „mit Armin Laschet einer Meinung, dass wir als Union im Wahlkampf im Team antreten müssen“. Dies sei „wichtig für die Verstärkung der programmatischen Aussagen der CDU im Wahlkampf.“ Kramp-Karrenbauer hatte die CDU gut ein Jahr lang geführt, bevor sie im Januar von Laschet abgelöst wurde.