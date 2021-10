Ostdeutschland und die Wahl : Weit weg von der Basis

CDU-Kandidat Hans-Georg Maaßen am 20. August in Meiningen Bild: Reuters

Die CDU-Basis im Osten, vor allem in Sachsen und Thüringen, besteht traditionell aus nur wenigen Mitgliedern, hatte dafür aber über Jahrzehnte eine treue Stammwählerschaft. Wahlergebnisse von 50, zum Teil sogar 60 Prozent waren keine Seltenheit, und auch mit 30 Prozent war die Union zumindest im Süden des Ostens immer noch der Platzhirsch.

Nicht wenige in der Partei glaubten, dass das für lange Zeit so bleiben würde, sie kannten ja kaum etwas anderes. Doch wie häufig bricht der erste Stein aus dem Gefüge, wenn sich Institutionen und ihre Mitglieder zu sicher fühlen. Die Erosion der Union begann schon lange vor der Bundestagswahl, deren Ergebnis am Sonntag den Zustand der Partei offenbarte und viele ihrer Funktionäre schockiert zurückließ.

„Lasch, lascher, Laschet“

Nur noch Platz drei war drin für die Union in Ostdeutschland, hinter AfD und SPD. Reflexartig schoben die Landesvorstände die Verantwortung auf Berlin, das funktioniert insbesondere in Sachsen seit jeher zuverlässig. Es ist in diesem Fall auch richtig, aber nur ein Teil der Wahrheit. Drei Mal wurde die Parteibasis in jüngster Zeit übergangen. Zwei Mal wollte sie Friedrich Merz als Parteichef und bekam erst Annegret Kramp-Karrenbauer und dann Armin Laschet. Schließlich wollte sie Markus Söder als Kanzlerkandidaten und bekam wieder Laschet.

Auf allen Fußwegen zur Bühne des Wahlkampfabschlusses der ostdeutschen CDU-Verbände am vergangenen Freitag in Halle war „Lasch, lascher, Laschet“ mit Kreide auf den Boden geschrieben. Das entsprach seit Monaten der Stimmung an der Basis.

In Sachsen wurde der Spitzenkandidat geradezu versteckt, stattdessen plakatierte die CDU in jedem Wahlkreis neben dem Direktkandidaten den Ministerpräsidenten, der gar nicht zur Wahl stand. Die meisten Direktkandidaten schnitten noch bis zu zehn Prozentpunkte besser ab als bei den Zweitstimmen, aber das reichte nicht, um an der AfD vorbeizuziehen. Die büßte auch Stimmen ein, ihr Sieg in Sachsen und Thüringen ist vor allem ein Ergebnis der Schwäche der CDU. Die Union hat aber noch kein Rezept gefunden, wie sie Wähler, die sie lange vor dieser Wahl verloren hat, wieder an sich binden kann.

Exemplarisch stehen dafür die Namen Hans-Georg Maaßen und Marco Wanderwitz. Während Maaßen die AfD inhaltlich und habituell kopierte, grenzte sich Wanderwitz rigoros von ihr ab und attackierte deren Anhänger. Am Ende verloren beide den Kampf ums Direktmandat. Die Gründe sind freilich sehr verschieden. Wie schon bei der Landtagswahl in Sachsen vor zwei Jahren, als fast alle CDU-Kandidaten, die auf Maaßens Unterstützung setzten, ihr Direktmandat an die AfD verloren, wählten nun auch in Thüringen Maaßen-Anhänger lieber gleich das Original. Wäre der einstige Verfassungsschutzchef für die AfD angetreten, säße er jetzt wahrscheinlich im Bundestag.

Wanderwitz wurde zur Hassfigur

Wanderwitz wiederum, der vor vier Jahren noch sein Direktmandat souverän verteidigt hatte, wurde einerseits von der Schwäche der Union mitgerissen. Andererseits erhielt er – und das ist unbedingt voneinander zu trennen – zwar für seine klare AfD-Abgrenzung Zustimmung („Endlich sagt’s mal einer!“), verprellte jedoch Wähler mit undifferenzierten Äußerungen über vermeintlich diktaturgeschädigte Ostdeutsche, mit deren Vergangenheit er Anfang September sogar die geringeren Impfquoten erklärte.

Das kam im Westen gut an, im Osten aber wandten sich selbst wohlgesonnene Menschen ab, die sich nun auch noch für ihr unfreiwilliges Leben in der Diktatur beschimpft sahen. In der Folge wurde Wanderwitz im Wahlkampf zu einer Hassfigur, die in kaum einer AfD-Rede fehlte.

In Sachsens CDU wurde Wanderwitz gleich am Tag nach der Wahl neben Laschet zum Hauptschuldigen erklärt. Dieser Reflex täuscht über die eigentlichen Probleme der Partei hinweg. Die Union erodiert an der Basis schon seit Langem, und die Folgen werden nun so sichtbar wie nie. Stellte sie früher noch eine Vielzahl an Bürgermeistern, dominieren in der Kommunalpolitik längst Vereine, Wählergruppen und Parteilose.

Die CDU, die sich in den beiden Ost-Freistaaten „Sächsische Union“ und „Thüringenpartei“ nennt, um ihren Status als Volkspartei zu unterstreichen, ist drauf und dran, diesen zu verlieren. Als Ansprechpartner und Kümmerer „vor Ort“ gilt sie nicht mehr. Noch konnte die AfD daraus kaum Honig saugen, bisher stellt sie auch hier keinen Bürgermeister oder Landrat. Aber das wird bei fortwährender Schwäche der anderen und besonders der Union nicht ewig so bleiben. Schon im kommenden Jahr sind in Sachsen Landratswahlen.

Unabhängig davon zeigt diese Bundestagswahl auch, wie volatil Parteibindungen in ganz Deutschland geworden sind. Vergleichsweise stabil ist dagegen eine bisher wenig beachtete, horizontale Trennlinie durch die Republik: die zwischen einem eher konservativen Süden und einem eher sozialdemokratischen Norden. Diese Grenze geht wie im Westen auch mitten durch den Osten. Sie sollte Anlass sein, die Verhältnisse auch in Ostdeutschland im 32. Jahr nach der Wiedervereinigung nicht mehr pauschal zu betrachten und zu beurteilen.