Sondierungspapier der Ampel : Im Rausch der Selbstbegeisterung

Kostenpflichtige Corona-Tests : So sieht es bei den Testanbietern aus

Seit dem 11. Oktober sind Corona-Schnelltests in Deutschland in der Regel wieder kostenpflichtig. Ob sich in Zukunft nun sehr viel weniger Menschen testen lassen werden, lässt sich noch nicht abschätzen – am ersten Tag mit der neuen Regelung haben die Anbieter von Schnelltests unterschiedliche Erfahrungen gemacht.