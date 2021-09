Die Last-Minute-Mannschaft : Laschets letzte Trümpfe

Nun hat also auch Armin Laschet seinen Professor, der zwar nicht wie damals, als Angela Merkel erstmals antrat, aus Heidelberg kommt, aber ebenfalls aus renommiertem Hause. Peter Neumann vom King’s College soll als Mitglied des „Zukunftsteams“ des Kanzlerkandidaten demonstrieren, wie wichtig der Union die Themen innere und äußere Sicherheit sind. Auf diesen Feldern hätte die CDU auch einige Politiker aufbieten können, die in Deutschland bekannter sind als der Terrorismusforscher aus London. Doch wollte Laschet, das zeigen auch die meisten anderen Namen, nicht nur Leute präsentieren, die schon hundertmal in den Talkshows gesessen haben. Der Vorwurf des „Weiter so“ wäre noch lauter erhoben worden als ohnehin schon.

Ein Gespann mit dem Schlachtross Merz

Doch wird es diesem Gespann (mit dem erfahrenen Schlachtross Merz) gelingen, den festgefahrenen Karren von Laschets Kandidatur aus dem Umfragentief zu ziehen? Viele Trümpfe hat er nicht mehr, um das Blatt noch zu wenden. Laschets Last-Minute-Angebot namens „Experten statt Experimente“ steht für den Versuch, den Wahlkampf in den verbleibenden drei Wochen weg von der Fixierung auf die Kandidaten zu bringen. Die Experten sollen zu einer stärkeren Beschäftigung mit den Herausforderungen einladen, die Deutschland nach dem 26. September zu bewältigen hat.

Die SPD dagegen setzt weiter auf den deutschen Glauben an einen Heilsbringer, dem sie schließlich ihre eigene Auferstehung verdankt. Ist es nicht auch ein Wunder, dass Scholz seine Partei zum Schweigen brachte? Die Linken an der Spitze überlassen dem Kandidaten jetzt gerne die Bühne in dem Wissen, dass ihre Stunde kommt, wenn Scholz die SPD tatsächlich zurück ins Kanzleramt führen sollte. Wer die SPD wählt, weil er Scholz will, bekäme mit ihm auch Esken, Walter-Borjans, Mützenich und Kühnert. Dieses Zukunftsteam könnte Scholz schon jetzt so stolz präsentieren wie Laschet seine Mannschaft. Aber die SPD will natürlich nicht riskieren, dass sie wieder unter zwanzig Prozent fällt.