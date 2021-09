Wer bildet die Regierung? : Die SPD lockt die Liberalen mit Drohungen

Aktualisiert am

Norbert Walter-Borjans am Montag in Berlin Bild: AP

Es gibt verschiedene Arten, um einen Partner zu werben. Man kann locken, von gemeinsamen, erfolgreichen Zeiten reden, Geschenke anbieten. So probierte es Sonntagabend gleich der CDU-Vorsitzende Armin Laschet, als er von einer „Zukunftskoalition“ schwärmte, für die er bereitstehe. Am Abend schwärmten Präsidiumsmitglieder wie Norbert Röttgen in die Fernsehsender aus, um hervorzuheben, auf welchen Feldern Union, Grüne und FDP gemeinsam ernten können – Außenpolitik etwa und Klimapolitik.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Die SPD hingegen begab sich, gestärkt von erfrischendem Selbstbewusstsein, auf einen anderen, eher seltenen Weg. Sie versucht seit Sonntagsabend vor allem die FDP durch Drohungen und Beleidigungen gefügig zu machen. Das betraf sowohl die Partei, als besonders auch deren Vorsitzenden Christian Lindner.