Allensbach-Umfrage nach Flut : Mehrheit der Deutschen für Kurswechsel in der Klimapolitik

Diese Legislaturperiode hatte zwei große Themenzyklen, die die Debatten geprägt und teilweise Weltbilder und die politische Agenda verändert haben: die Pandemie und den Klimawandel. Insbesondere 2019 stand im Zeichen der Klimadebatten und der „Fridays for Future“-Demonstrationen, ehe die Pandemie ab März 2020 die Aufmerksamkeit absorbierte. Klimaschutz und generell Nachhaltigkeitsthemen wurden dadurch zwar nicht aus dem Bewusstsein verdrängt, standen aber nicht mehr so im Mittelpunkt der Berichterstattung und Debatten wie zuvor.

Die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und die Deutung ihrer Ursachen in der Berichterstattung haben dem Thema neue Aktualität verliehen. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung hat die Berichte intensiv verfolgt, ähnlich wie bei den Hochwasserkatastrophen 2002 und 2013. Mehr als damals wurden die Ereignisse diesmal jedoch als Folge des Klimawandels eingeordnet. 2002 sahen 52 Prozent hier einen unmittelbaren Zusammenhang, 2013 45 Prozent, diesmal 62 Prozent. Die Ereignisse haben auch die Sorgen über den Klimawandel wieder verstärkt, jedoch in Grenzen: Am Jahresbeginn waren 46 Prozent der Bevölkerung über den Klimawandel sehr besorgt, aktuell sind es 52 Prozent, 2019 waren es zeitweise 56 Prozent.

Volatile Sorge

Der Langzeittrend zeigt, dass diese Sorge volatil ist, abhängig von anderen Themen und Entwicklungen, die die Bürger beschäftigen. Der großen Mehrheit ist jedoch bewusst, dass Klimaveränderungen gravierende Konsequenzen haben. 68 Prozent rechnen die Bekämpfung des Klimawandels daher zu den größten globalen Herausforderungen, gefolgt vom Kampf gegen Umweltverschmutzung, der Bewahrung der Artenvielfalt und der Bekämpfung von Pandemien.

Diese Bedeutung wurde dem Klimathema schon vor der Flutkatastrophe zugeschrieben. Unter dem Eindruck der Ereignisse verstärkte sich jedoch die Einschätzung, in Deutschland werde zu wenig für den Klimaschutz getan. Unmittelbar vorher waren davon 41 Prozent überzeugt, in den Tagen danach 54 Prozent. Die höheren sozialen Schichten ziehen eine wesentlich kritischere Bilanz als die Mittelschicht und insbesondere die schwächeren sozialen Schichten. Generell ist das Interesse an Nachhaltigkeitsthemen zunehmend eine Frage der sozialen Schicht. Auch wenn die Mehrheit Umwelt- und Klimaschutz große Bedeutung beimisst, werden diese Themen vor allem von Wirtschaft, Politik und den höheren Sozialschichten vorangetrieben.

Die Pandemie dominiert die politische Agenda

In dem Forderungskatalog an die nächste Regierung spielen Klimaschutz und eine an Nachhaltigkeitszielen orientierte Politik eine große Rolle. Zwar dominiert nach wie vor die Pandemie die politische Agenda der Bürger. Die überwältigende Mehrheit konfrontiert die nächste Regierung vor allem mit den Erwartungen, das Gesundheitssystem zu stärken, die Pandemie einzudämmen und dennoch für verlässlichen Unterricht und Kinderbetreuung zu sorgen. Die Mehrheit hält es jedoch gleichzeitig für dringlich, den Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben. Dieses Ziel hat unter dem Eindruck der Ereignisse an Bedeutung gewonnen: Unmittelbar vor der Katastrophe zählten 58 Prozent Klimaschutz zu den wichtigsten Aufgaben, mit denen die nächste Regierung konfrontiert ist, in den Tagen danach 67 Prozent.