Kinder fragen die Kandidaten : Laschets großes Puzzle

Ist dieser Wahlkampf inhaltsleer? Das stimmt nicht. Zwei Sendungen zeigen das jeweils auf ihre Weise: „Kannste Kanzleramt?“ in Sat.1 und Laschet in der „Klartext“-Arena im ZDF.

Wer diesen Wahlkampf noch immer als inhaltsleer wahrnimmt, dem ist nicht zu helfen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Kanzlerkandidaten nicht Fragen beantworten, Programme erklären, Zusammenhänge herstellen und mal kurz die Welt retten müssen. Es sind dann meist die Journalisten, die sich über zu wenig Inhalte beschweren, aber nur solche Fragen stellen, die das offenbar langweilig finden und sich lieber mit Taktik, Söder und Fettnäpfchen beschäftigen.

Weil das unterhaltsamer ist? Sat.1 hat jetzt ein Format erfunden, das Unterhaltung mit Inhalten verbinden soll. Aus ganz Deutschland würfelte der Sender eine Schulklasse zusammen, die nacheinander Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz im Klassenzimmer löchern sollte („Kannste Kanzleramt?“). Was dabei herauskam, war ganz spaßig. Das fanden offenbar auch die drei Gäste. Sie fühlten sich sichtlich wohl, nicht nur der Kameras wegen, die sie beobachteten. Aber sagte es auch etwas über deren Kanzlertauglichkeit aus?

Besser informiert als Erwachsene

Nicht nur Fragen wurden gestellt, sondern es mussten auch Spiele gespielt und Rätsel gelöst werden. Olaf Scholz durfte mit einer Kelle zeigen, was ihn zum Ausrasten bringt oder cool bleiben lässt. Klar, dass es ihn angeblich ausrasten lässt, dass es keine Kinderrechte im Grundgesetz gibt. Es hätte sich nicht gut gemacht, wenn er belehrend auf Artikel 1 und die Grundrechte der Verfassung hingewiesen hätte, die natürlich auch Kindern Rechte geben. Auch zu Wirecard befragt ging die Kelle „da bleibe ich cool“ nach oben. Ob seine Staatssekretäre das auch so sehen?

Laschet musste an der Tafel „konservativ“ und „liberal“ erklären. Lateinstunde. Er nahm dann gleich auch „christlich-sozial“ in die Reihe auf, um die CDU abzurunden. Die meisten Kinder waren zufrieden, auch nachdem Olaf Scholz die „globale Mindeststeuer“ erklärt hatte (beim Zeichnen muss Scholz noch ein bisschen üben). Das lag nicht nur an den Erklärkünsten der beiden Männer, sondern auch daran, dass die Kinder besser informiert waren als so mancher Erwachsener.

Annalena Baerbock nannte alle Kinder beim Namen. Pluspunkt. Man erfährt, dass sie als Kind vom Apfelbaum gefallen ist und sich den Arm gebrochen hat. So sei das eben: Man probiere etwas aus; wenn es schief gehe, nehme man beim nächsten Mal den dickeren Ast. Deutschland hängt hoffentlich gleich am dickeren Ast, wenn sie Kanzlerin wird, denkt man sich, aber Baerbock dachte dabei wohl eher an die Äste ihrer Kandidatur. Sie war auch im Klassenzimmer vornehmlich die Klima-Kanzlerkandidatin.

War es eine versteckte Botschaft, dass Laschet am Ende das Kanzleramt als Motiv eines Puzzles geschenkt bekam? Scholz freute sich über ein Paar Socken, besser gesagt: musste sich über Socken freuen. Er nahm es jedenfalls mit Humor, der in dieser Sendung eine nicht ganz unwichtige Rolle spielte. Die Kinder hatten mindestens so viel davon wie die drei Kandidaten, die dadurch etwas menschlicher rüberkamen als in den vielen Sendungen der Erwachsenen. Laschet kam auf seine Kosten: Die Kinder fragten ihn, ob er mal schnell Angela Merkel anrufen kann. „Ich rufe sie nie einfach an“, musste Laschet gestehen, er frage erst einmal per SMS, ob und wann es gerade passe. Aber den Jens! Den rufe er jetzt einfach mal an! Und Jens Spahn ging wirklich ran.