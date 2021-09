Nach Parteitag und Triell : Jeder fühlt sich als Sieger

Vor gut einem Jahr wies das Institut Allensbach für die Union einen Umfragevorsprung von 24 Prozentpunkten vor der SPD aus: 40 zu 16. Selbst Ende Juli dieses Jahres waren es noch 30 zu 16 Prozent. Und nun liegt die SPD vorne. Die Geschwindigkeit des Wechsels ist es wohl, die die Unionsleute darauf hinweisen lässt, dass noch zwei Wochen Zeit bis zur Bundestagswahl sind. Als Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet am Montag nach der Präsidiumssitzung der CDU gefragt wurde, wie nervös ihn die Umfragen machten, winkte er ab und sagte, der Wähler entscheide am 26.September. Dass schon viele Briefwahlstimmen abgegeben sind, ließ er unerwähnt.

In der CDU sammeln sie jeden Mutmacher, den sie finden können. Zufrieden teilte Laschet mit, Bundeskanzlerin Angela Merkel werde sich noch mehr als bislang in den CDU-Wahlkampf einschalten. Es werde sowohl in Merkels Wahlkreis in Stralsund als auch in seinem Wahlkreis in Aachen einen gemeinsamen Auftritt geben. „Die Bundeskanzlerin greift in den Wahlkampf ein, das ist ein gutes Signal“, äußerte Laschet. Zudem kündigte er an, er werde in Bayern auftreten, die Abschlusskundgebung des Wahlkampfes ist ohnehin dort geplant.

Laschet und die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Silvia Breher, die Mitglied in seinem „Zukunftsteam“ für die Wahl ist, stellten am Montag ein Sofortprogramm vor, das Laschet im Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler in den ersten hundert Tagen seiner Regierungszeit verwirklichen will. Der Kanzlerkandidat sagte, in dem sechs Themen umfassenden Sofortprogramm werde konkretisiert, was im Wahlprogramm für die gesamte Legislaturperiode beschrieben sei.

Besonderes Gewicht auf die Familienpolitik

Nachdem bislang von Laschet immer die Außen- und die Europapolitik in den Vordergrund der CDU-Programmatik gerückt worden waren, tauchen diese im Sofortprogramm überhaupt nicht auf, stattdessen wird der Familienpolitik ein besonderes Gewicht gegeben. So will die CDU gleich zu Beginn einer Regierung Laschet ein Gesetz auf den Weg bringen, um das Ehegattensplitting für alle zu erhalten, den Grundfreibetrag für Kinder auf die für Erwachsene geltende Höhe anzuheben und das Kindergeld zu erhöhen. Auch um innere Sicherheit geht es in dem Papier. Die CDU will tausend neue Videokameras für Bahnhöfe anschaffen; wer Einsatzkräfte angreift, dem soll künftig eine Mindeststrafe von sechs Monaten drohen.

Laschet und die aus Niedersachsen kommende Breher nahmen den Vorsprung der CDU vor der SPD bei der niedersächsischen Kommunalwahl am Sonntag als Beleg dafür, dass die CDU Wahlen gewinnen könne. Seinen Auftritt auf dem CSU-Parteitag am Samstag in Nürnberg, bei dem Laschet langen Beifall der Delegierten erhalten hatte, wertete der Kanzlerkandidat als Zeichen der Geschlossenheit der Union.

Laschet ist vor einigen Tagen in den Kampfmodus gewechselt. Schon am Wochenende hatte er eine neue Schärfe im Ton. In Nürnberg warf er der SPD vor, in allen Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte in der Wirtschafts- und Finanzpolitik „immer auf der falschen Seite“ gestanden zu haben. Am Sonntagabend im Kandidaten-Triell bei ARD und ZDF griff er Scholz mehrfach an. Dass die SPD eine Koalition mit der Linkspartei nicht ausschließe, sondern sich darauf zurückziehe, dass der 26.September zunächst mal der Tag der Wähler sei, bezeichnete Laschet als „unredlich“ und unterstellte Scholz, dieser werde ein Bündnis mit den Linken schmieden.