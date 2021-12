SPD-Fraktion im Bundestag : Sind die Jusos eine Gefahr für Olaf Scholz?

Aktualisiert am

Noch nie saßen so viele Jusos im Bundestag. Es gab die Überlegung, einen organisierten Flügel aus der jungen Gruppe zu machen. Was das für Olaf Scholz bedeutet.

Die Generation Harry Potter ist im Bundestag angekommen. Zum Runterkommen schauen sie den „Stein der Weisen“, das Paul-Löbe-Haus nennen sie das Haus Gryffindor, und wenn sie sich über die Union lustig machen wollen, vergleichen sie deren Furcht vor der Ampel-Regierung mit Harrys und Rons Angst vor der Peitschenden Weide.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Klingt süß, aber nicht für Friedrich Merz: „Es sind 49 Jusos in der neuen SPD-Fraktion, das ist die Sperrminorität der neuen Regierung“, gab er gleich nach der Wahl alarmiert zu Protokoll. Auch in der SPD beäugen manche die Neuen misstrauisch. Machen die künftig ihr eigenes Ding in der Fraktion?