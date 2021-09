Jusos für Olaf Scholz : Ziemlich geschlossene Reihen

Olaf Scholz ist am Wochenende am Wahlkampfstand der Wiesbadener Jusos nicht zu übersehen. Das Konterfei des Kanzlerkandidaten der SPD, der laut Umfragen in der Gunst der Wähler derzeit weit vor seinen Wettbewerbern liegt, prangt auf dem Wahlplakat neben dem Bild der Wiesbadener SPD-Direktkandidatin Nadine Ruf. Scholz blickt staatsmännisch von Flyern und lächelt verschmitzt auf der Titelseite der Wahlkampfzeitung. Souverän soll das wirken. Menschlich auch. Vor allem aber professionell.

Dem Juso Aaron Baur hilft „der Olaf“, wie er ihn nennt, in diesem Augenblick trotz seiner Beliebtheit aber herzlich wenig. Eine Frau mittleren Alters, feine Bluse, Goldschmuck um den Hals, hat Baur in eine Diskussion verwickelt. Sie sucht vergeblich eine Wohnung für ihren Sohn, einen Journalisten, im Rhein-Main-Gebiet. Schnell wechselt sie zu Muslimen mit vielen Kindern und kommt schließlich auf Flüchtlinge zu sprechen, die nun aus Afghanistan in Massen nach Deutschland zu kommen drohten. Baur versucht auf sie einzugehen. „Flüchtlinge müssen in Europa umverteilt werden.“ Die Besucherin entgegnet: „Das glauben Sie doch selbst nicht.“ Baur: „Das muss passieren.“ Die Frau zieht weiter. Den Flyer mit „Olaf“ wird Baur diesmal nicht los. Baur rückt seine Schiebermütze zurecht. Die Frau sei nicht „blöd rechts“ gewesen. Aber die Migration stoße ihr halt auf. Und eine Wohnung im Rhein-Main-Gebiet zu finden sei nun mal „echt schwer“.

Baur kennt das Problem aus eigener Erfahrung. Inzwischen hat er einen Job bei der Industrie- und Handelskammer, doch über die Nöte der Studierenden kann der 27 Jahre alte Juso viel erzählen, zumal er aus einer Arbeiterfamilie stamme, der Vater Fabrikarbeiter, die Mutter Zahnarzthelferin. Den Antrag für Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) auszufüllen sei für ihn „ein echter Kampf“ gewesen. „Und am Ende kamen null Euro raus.“ Das müsse sich ändern, findet Baur. So fordern es die Jusos, so steht es nun im Wahlprogramm der SPD. Und dafür, so Baur, stehe auch Scholz. Wofür der SPD-Kanzlerkandidat steht, interessiert an diesem Samstag längst nicht jeden, der an den Stand der Jusos herantritt. Mancher winkt ab („Ich wähl den doch eh“). Anderen geht es nur um eins („Seid ihr für Cannabis?“). In jedem Fall laufen Gummibärchen an diesem Mittag besser als die Scholz-Flyer. Ein Mann greift sich gleich einen ganzen Packen („Für meine Hunde“). Auch Sonnenbrillen, Kugelschreiber und Desinfektionsmittel müssen die Jusos ständig neu aus dem roten Kleintransporter mit SPD-Schriftzug hinter sich holen.

Bilder von Esken, Kühnert und Walter-Borjans gibt es nicht

Die Jusos halfen unter ihrem früheren Vorsitzenden Kevin Kühnert, Olaf Scholz als Parteivorsitzenden zu verhindern, und unterstützten stattdessen das Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Damit rückten sie die Partei viel weiter nach links, als es ihrem Kanzlerkandidaten lieb ist. Doch für die Besucher am Juso-Stand spielt das an diesem Morgen offenkundig keine Rolle. Sie werden aber auch nicht eigens darauf hingewiesen. Bilder von den beiden Parteivorsitzenden sind an dem Stand der Jusos ebenso wenig zu finden wie von Kevin Kühnert, der inzwischen zum stellvertretenden Parteivorsitzenden aufgestiegen ist.

Dass es zwischen einem SPD-Kanzler Scholz und seiner linkeren Parteiführung zu größeren Streitereien kommt, schließt auch die Wiesbadener Juso-Vorsitzende Silvana Sand aus. Die 23 Jahre alte Studentin zählt zu den bekannteren Gesichtern des SPD-Nachwuchses in der hessischen Landeshauptstadt. Bei den Kommunalwahlen im Frühjahr überzeugte die angehende Juristin so viele Wähler, dass sie mittlerweile in der Stadtverordnetenversammlung Wiesbadens sitzt. Sand setzt auf Scholz und die Grünen als Juniorpartner. Annalena Baerbock fehle die Erfahrung für das Kanzleramt, sagt sie einem älteren Mann, der sich als ein großer Fan von Sand zu erkennen gibt, „aber als Ministerin in einem Kabinett Scholz könnte ich sie mir sehr gut vorstellen“. Dass die Jusos Scholz als Kanzlerkandidaten verhindern halfen und ihn nun so entschlossen unterstützen, dass selbst die Wahlkämpfer der Jungen Union am Stand nebenan ihnen dafür Respekt zollen, darin sieht Sand keinen Widerspruch. Sie fände Scholz als Kanzlerkandidaten „gut“, aber es sei „wichtig, andere Parteivorsitzende zu haben“.

Im Übrigen verweist sie auf das Wahlprogramm der SPD. Darin hätten sich ja alle auf Ziele geeinigt. Die gelte es dann umzusetzen. Freilich weiß auch Sand, dass Wahlprogramme keine Koalitionsverträge sind. Der Linken begegnet sie mit Skepsis. Sie stößt sich an ihrer China- und Russland-Freundlichkeit. Während sie offenkundig eine rot-grüne Regierung befürworten würde, können sich andere in ihrem Team auch eine Ampel mit den Liberalen vorstellen. Nur eine Neuauflage der großen Koalition lehnen hier alle ab, auch wenn die Kontakte mit den JUlern so eng sind, dass man abends auch mal gemeinsam ein Bier trinkt.

Was aber würde passieren, wenn ein Kanzler Scholz sich in einer Koalition für einen Schritt entscheiden würde, den die Jusos entschieden ablehnen? Wenn Scholz sich zum Beispiel angesichts des Desasters in Afghanistan für die Anschaffung von Kampfdrohnen einsetzte? Sand schweigt lange und wischt sich eine Strähne aus ihrem Gesicht. „Schwieriges Thema“, sagt sie dann. Ein Teil ihrer Familie kommt aus Afghanistan, ihre Tante lebt noch heute in Kabul. Sie habe in den vergangenen Wochen lange versucht, sich keine Bilder von dort anzuschauen. Wenn eine SPD-geführte Regierung tatsächlich darüber nachdenken würde, Kampfdrohnen anzuschaffen, sagt sie, müssten sich die Jusos als „kritische Kraft“ einbringen. Es müsse dann „mehr Druck“ geben. Die Geschlossenheit hat bei diesem Punkt offenkundig eine Grenze erreicht. Sollte Scholz ins Kanzleramt einziehen, dürfte das nicht der einzige Streitpunkt bleiben.