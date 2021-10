Jamaika oder Ampel : Opposition muss kein Schaden sein

Die Union müsste keinen Jubel anstimmen, würde sie in der Opposition landen. Aber der Wechsel zwischen langen CDU- und nicht so langen SPD-Kanzlerschaften ist der bundesrepublikanischen Demokratie nicht schlecht bekommen.

Noch vor Ablauf der ersten sieben Tage nach der Bundestagswahl zeichnet sich ab, dass die Bemühungen, eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP zu bilden, aussichtsreich sein könnten. Dagegen sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Jamaika-Bündnis von Union, Grünen und FDP kommt.

Die Sozialdemokraten und die meisten Grünen wünschen es sich so. Beide Parteien haben im Bund schon miteinander regiert und sind programmatisch einigermaßen kompatibel. Die SPD hat zwar zwölf der 16 Merkel-Jahre mit der CDU koaliert, und die Grünen haben inzwischen einige gute Erfahrungen mit der CDU in den Ländern. Aber vor allem ihren jeweiligen linken Flügeln ist Rot-Grün viel leichter zu vermitteln als ein Bündnis mit CDU und CSU.

Die FDP ahnt, dass es so kommt, kann aber nicht begeistert sein. Erstens wäre es ihr lieber, die Grünen zwischen sich und der Union einzuklemmen, statt selbst die eingeklemmte zwischen zwei linken Parteien zu sein. Zweitens kommt den Freien Demokraten gerade das Drohpotential gegenüber der SPD abhanden, man könne ja zur Union gehen, wenn die Ampel nicht attraktiv genug erscheint.

Die CDU schließlich befürchtet, dass es so kommt. Nach dem für sie schlimmen Wahlergebnis erwähnen zwar die meisten prominenten CDU-Politiker, auch die Mehrheit des Parteipräsidiums, weiterhin die grundsätzliche Möglichkeit einer Jamaika-Koalition. Doch täglich fordern mehr Stimmen, es sei erst mal an SPD, Grünen und FDP, es mit der Ampel zu versuchen.

Es ist nicht gesagt, dass es dunkel wird, wenn die Ampel leuchtet

Parteien freuen sich natürlich nicht, wenn sie Wahlen verlieren und in die Opposition gezwungen werden. Selbst die Sozialdemokraten, die nach der Wahl 2013, vor allem aber 2017 so getan haben, als könnten sie es gar nicht erwarten, endlich nicht mehr regieren zu müssen, wollten offenbar eher der von den fortgesetzten Bündnissen mit Angela Merkel ausgelösten Schrumpfkur entfliehen als wirklich in der Opposition verschwinden. Sonst hätten sie jetzt nicht so eine Freude an der Perspektive, dass der (einst?) ungeliebte Olaf Scholz das Kanzleramt für sie erobern könnte.

Opposition kann, muss aber kein Schaden sein. Als CDU und CSU letztes Mal dort landeten, war es sogar ein Glück – nicht nur für die Partei. Man stelle sich nur vor, Helmut Kohl hätte 1998 noch einmal die Wahl gewonnen. Dann wäre nicht ein ehemaliger Bundeskanzler in die spektakulärste Parteispendenaffäre der Bundesrepublik geraten, sondern der amtierende Regierungschef des größten EU-Landes. Das hätte nicht nur der CDU, sondern auch Deutschland schweren Schaden zugefügt.

Die CDU hat sich in den sieben Jahren, die sie auf Kanzler- und Ministerämter verzichten musste, von ihrer alten Garde getrennt, eine Frau an die Spitze befördert und die nächsten 16 Regierungsjahre vorbereitet. Sollte es jetzt wieder nur zur Opposition reichen, könnte diese Erfahrung Trost spenden.

Was wird von Armin Laschet bleiben?

In jenen sieben Jahren hat eine rot-grüne Regierung Deutschland nicht nur an einem Militäreinsatz auf dem Balkan zur Befriedung in Europa teilnehmen lassen und ein bis in die CSU hinein geachteter sozialdemokratischer Innenminister mit harter Hand den internationalen Terrorismus bekämpft.

Vielmehr hat der SPD-Kanzler Schröder, der seinen Ruf als Politpen­sionär durch Lobbyarbeit für Moskau ruiniert, Arbeitsmarktreformen aufs Gleis gesetzt, die ihn zwar sein Amt kosteten, aber Deutschland bis heute gute Dienste leisten. Daran mitgewirkt hat bekanntlich Olaf Scholz. Hoffentlich bewahrt er sein eigenes Erbe, sollte er Kanzler werden. Niemand weiß, was einem Kanzler Scholz gelingen würde. Aber es ist nicht gesagt, dass es dunkel wird, wenn die Ampel leuchtet.

Und Armin Laschet? Wird außer der Kritik, dem Spott, mit dem er überzogen wird, irgendetwas von ihm bleiben? Gerecht wäre es. Sein Schwenk im Wahlkampf, ganz auf die Angst vor einer Regierung unter Beteiligung der Linkspartei zu setzen, mag aus der Not geboren gewesen sein. Aber das Manöver ist geglückt. Rot-Grün-Rot ist unmöglich. Eine Regierung mit der Linkspartei, die Scholz vermutlich gebildet hätte, wenn er vor der Wahl zwischen dunkelrot regieren oder nicht regieren gestanden hätte, hat Laschet verhindert.

Die Union müsste keinen Jubel anstimmen, würde sie in der Opposition landen. CDU und CSU liegt es im Blut, regieren zu wollen. Aber der Wechsel ­zwischen langen CDU- und nicht so langen SPD-Kanzlerschaften ist der bundesrepublikanischen Demokratie nicht schlecht bekommen. Vor gar nicht langer Zeit sah es so aus, als werde die SPD als Volkspartei ganz verschwinden. Auch da gab es in der Union genug Stimmen, die das bedenklich fanden.