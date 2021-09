Hochrechnungen zur Wahl : SPD und CDU beanspruchen Kanzleramt

Sowohl die SPD als auch die CDU haben am Sonntagabend für sich einen Auftrag zur Bildung der nächsten Bundesregierung reklamiert. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte nach Bekanntgabe der ersten Prognosen für die Bundestagswahl: „Die SPD hat den Regierungsauftrag. Wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird.“ SPD und CDU/CSU lagen mit jeweils rund 25 Prozent zunächst gleichauf, mit leichten Vorteilen für die Sozialdemokraten. Die SPD konnte mit Bundesfinanzminister Scholz als Kanzlerkandidaten ihr Ergebnis im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 deutlich verbessern; damals war sie nur auf 20,5 Prozent gekommen. Die Union verlor hingegen nach 32,9 Prozent im Jahr 2017 massiv und kam mit Spitzenkandidat Armin Laschet (CDU) erstmals in ihrer Geschichte auf weniger als 30 Prozent bei einer Bundestagswahl. Laschet gestand am Abend ein, dass man mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein könne. Dennoch will auch er versuchen, eine Koalition zu schmieden. „Wir werden alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden“, sagte Laschet im Konrad-Adenauer-Haus.

Die Grünen gewannen im Vergleich zu 2017 zwar deutlich hinzu (damals 8,9 Prozent), wurden aber mit gut 14 Prozent mit großem Abstand nur drittstärkste Kraft. Die FDP lagt mit knapp 12 Prozent (nach 10,7 Prozent 2017) nach den Hochrechnungen knapp vor der AfD mit knapp 11 Prozent (12,6 Prozent 2017). Die Linke zittert am Abend mit rund fünf Prozent um den Wiedereinzug in den Bundestag (9,2 Prozent 2017). Erstmals seit 1953 wird der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) wieder mit einem Mandat im Bundestag vertreten sein, da die Partei von der Fünfprozentklausel ausgenommen ist.

Scholz sprach am Abend im Willy-Brandt-Haus von einem großen Erfolg. „Viele Bürgerinnen und Bürger haben ihr Kreuz bei der SPD gemacht, weil sie einen Wechsel wollen“, sagte Scholz. Nach dem Wahlergebnis hätten sowohl die SPD als auch die Union jeweils gemeinsam mit Grünen und FDP eine Mehrheit. In der Geschichte der Bundesrepublik hatte zwar in den meisten Fällen die jeweils größte Fraktion den Kanzler gestellt, doch steht es den anderen Fraktionen frei, zusammen eine Kanzlermehrheit zu bilden. Rechnerisch möglich wäre auch die Fortführung der großen Koalition aus Union und SPD. Beide Seiten hatten jedoch stets betont, andere Bündnisse bilden zu wollen. Ein rot-grün-rotes „Linksbündnis“ hätte keine Mehrheit.

Mehr zum Thema 1/

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder kündigte am Sonntagabend an, er werde gemeinsam mit Laschet Verhandlungen über die Bildung einer Bundesregierung unter Führung der Union führen. „Wir wollen gemeinsam in diese Gespräche gehen“, sagte Söder am Sonntagabend in Berlin. Söder hatte sich ebenfalls um die Kanzlerkandidatur der Union beworben, nach zähem Ringen aber Laschet den Vortritt lassen müssen. Söder sagte nun, es gehe in Sondierungsgesprächen darum, die Basis zu finden für ein „Bündnis der Vernunft“. Zum Abschneiden der CSU, die mit gut 32 Prozent in Bayern das zweitschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte holte, sagte Söder, das Resultat gefalle ihm nicht, doch liege es weit über dem Bundesdurchschnitt der Union.

Die möglichen Partner für eine Regierungskoalition, Grüne und FDP, zeigten sich offen für Sondierungen. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sagte, seine Partei wolle mitregieren. „Wir sind zu Gesprächen bereit.“ Dabei sei seine Präferenz für ein Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen deutlich, doch sei die FDP auch offen für andere. Der Grünen Ko-Vorsitzende Robert Habeck sagte: „Wir wollen regieren“, legte sich aber ebenfalls nicht auf eine Koalition fest. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock räumte ein, dass die Partei ihr Wahlziel, selbst stärkste Kraft zu werden, verfehlt habe. „Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne – eigener Fehler von mir.“ Doch die Partei habe einen Auftrag für die Zukunft, sagte Baerbock.

AfD-Spitzenkandidat Tino Chrupalla nannte das Abschneiden seiner Partei ein „sehr solides Ergebnis“. Er zeigte sich erfreut, dass die CDU nach 16 Jahren Merkel „endlich abgestraft“ worden sei. Der Ko-Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, sprach von einem enttäuschenden Abend. „Es gilt, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.“ Auch Spitzenkandidatin Susanne Hennig-Welsow kündigte an, man werde sich mit den Fehlern befassen.