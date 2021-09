Machtkampf der Grünen : Die Entfremdung von Baerbock und Habeck

„Moin Hamburg“, ruft Annalena Baerbock und spricht den Stadtnamen so aus, als ende er mit einem ch. „Hamburch“, das klingt ziemlich hamburgisch. Baerbock steht in knallroter Jacke auf einer Bühne aus grünem Kunstrasen am Jungfernstieg. Seit dem 9. August ist sie auf Tour durch die ganze Republik, dreizehn Mal hat sie ihre Wahlkampfrede schon gehalten, weitere 25 Auftritte sind bis zum Wahltag noch angesetzt. Auch in Hamburg sagt sie die typischen grünen Wahlkampfsätze mit den vielen großen Worten. „Die große Zukunftsfrage unserer Zeit ist der Klimaschutz, weil es nicht nur eine Frage von Umweltpolitik ist, sondern auch von Industrie- und Wirtschaftspolitik und auch eine Frage von Sicherheit und von Freiheit.“

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Der Redenschreiber hat aber darauf geachtet, dass das Publikum nicht das Gefühl bekommt, hier werde einfach eine Platte abgespielt. Wie Baerbock in Passau über Passau und in Weimar über Weimar sprach, geht es in Hamburg um Hamburg. Sie lobt die Stadt für einen Volksentscheid, der schon acht Jahre zurückliegt: Die Hamburger haben damals für den Rückkauf der Energienetze gestimmt. Baerbock ruft: „Ihr zeigt, dass Erneuerung geht!“