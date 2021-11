Grünes Ministergerangel : Rückfall in alte Zeiten

Nach sechzehn Jahren Opposition hatten sich die Grünen den Start in die Regierung anders vorgestellt. Robert Habeck, Parteivorsitzender und künftiger Vize-Kanzler, konnte in den eigenen Reihen „keine Euphorie“ verspüren, wie er auf dem Bund-Länder-Forum am Donnerstagnachmittag erklärte. Er führte den Gemütszustand der Grünen auf das grassierende Virus zurück. Doch die schlechte Stimmung in der Partei hat noch einen anderen Grund: Hinter den Kulissen tobte in den vergangenen Tagen ein harter Machtkampf um die Besetzung der Kabinettsposten.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Dass die Ausgangslage schwierig ist, würde niemand bestreiten. Viele Grüne wollen nun endlich etwas werden, manche haben sehr lange darauf gewartet, fünf Ministerposten sind nicht viel. Doch dass der Streit zwischen den Flügeln wieder so heftig werden könnte, damit hatten auch viele führende Grüne nicht gerechnet. Von einem „Rückfall in alte Zeiten“ sprach einer, zeigte sich aber optimistisch, dass es nun vorangehe. „Das ist wie bei überstandenen Krankheiten.“ Doch nicht alle spüren eine kathartische Wirkung des Konflikts. Aus dem linken Flügel ist zu hören, dass das Ergebnis nicht zufriedenstellend sei und dass man sich in den kommenden Tagen überlegen werde, an anderer Stelle Druck zu machen, etwa bei der Besetzung der Fraktionsspitze, bei den übrigen Posten innerhalb der Regierung sowie bei einigen Sachthemen.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Die Linken monierten „Wortbruch“

Immerhin ist es den Parteivorsitzenden gelungen, überhaupt eine Lösung zu finden, die der Parteirat akzeptiert. Macht ist für die Grünen kein Unwort mehr, aber ein Machtwort kommt in der Partei trotzdem nicht gut an. Habeck und die Ko-Vorsitzende Annalena Baerbock mussten tagelang um eine Lösung ringen, nachdem ihr erster Vorschlag für das Kabinett auf Widerstand gestoßen war. Sie hatten ursprünglich vor, neben sich selbst den bisherigen Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter sowie Steffi Lemke und Cem Özdemir zu Ministern zu machen. Die Linken sahen in dem Vorschlag des Bundesvorstands einen „Wortbruch“, weil man angeblich vereinbart habe, dass die Linken die Plätze drei und vier im Kabinett besetzen sollten. Von einer Personalie fühlten sich besonders viele Linke provoziert: von Cem Özdemir, dem Oberrealo. Ihn wollten sie keinesfalls als Umweltminister.

Ein paar Mal schon hat die Partei ihren ehemaligen Vorsitzenden abblitzen lassen. 2017 war für ihn nur der Posten des Ausschussvorsitzenden übrig, 2019 scheiterte er mit dem Versuch, Fraktionsvorsitzender zu werden, dann kam er trotz seines fulminanten Siegs in seinem Stuttgarter Wahlkreis nicht ins engere Sondierungsteam. Und nun sollte er Minister werden und Anton Hofreiter, ein Schwergewicht des linken Flügels, verdrängen? Als die Stuttgarter Realos am 26. September das grüne Wahlergebnis analysierten, gaben sie Özdemir keine allzu großen Chancen, dass dieses Ziel erreichbar wäre. Die baden-württembergischen Grünen waren sich aber nach der Wahl einig, dass es einen grünen Minister oder eine grüne Staatssekretärin aus dem Südwesten in der Ampel-Regierung geben müsse. Drei Namen fielen immer wieder: Özdemir, dann Franziska Brantner, die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl aus Heidelberg. Und auch die Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger aus Ravensburg, die im einst tiefschwarzen Oberschwaben für die Grünen erstaunliche Wahlergebnisse holt, wurde immer wieder genannt.