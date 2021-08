Ko-Parteichef Robert Habeck : Die Nummer Zwei bei den Grünen

Aktualisiert am

Robert Habeck war mitten in seiner Rede, da unterbrach er sich und lachte. Er hatte im Publikum etwas gesehen, das ihm so gut gefiel, dass er kurz aus dem Konzept kam. Er habe gerade dieses Schild da hinten entdeckt, erklärte Habeck seinen Zuhörern, fünfhundert Leuten im Freilichttheater zu Lübeck, und da habe er lachen müssen, „Tschuldigung“. Jetzt aber weiter im Text. Es war ja gerade darum gegangen, warum die Hanse dereinst nicht fortbestehen konnte und was das mit heute zu tun hat.

Auf dem Pappschild, das zwei weißhaarige Damen hochhielten, stand von Hand geschrieben in dünnen Buchstaben: ROBERT FOR KANZLER.